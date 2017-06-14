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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:02196

В Верховный суд прошли трое сумчан

Сегодня, 6 марта, Высшая квалификационная комиссия судей объявила победителей конкурса в новый Верховный суд.

Так, в Кассационный административный суд проходят замглавы Сумского окружного админсуда Владимир Соколов и глава Сумского районного суда Игорь Дашутин. Последний, согласно заключению Общественного совета добродетели, не соответствует критериям профессиональной этики и добродетели, пишет sumy.today.

В Кассационный гражданский суд прошла судья Заречного райсуда г. Сумы Анна Кривцова.

Право Анна Кривцова Верховный суд Владимир Соколов Игорь Дашутин Судьи

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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