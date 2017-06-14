В Верховный суд прошли трое сумчан

Так, в Кассационный административный суд проходят замглавы Сумского окружного админсуда Владимир Соколов и глава Сумского районного суда Игорь Дашутин. Последний, согласно заключению Общественного совета добродетели, не соответствует критериям профессиональной этики и добродетели, пишет sumy.today.
В Кассационный гражданский суд прошла судья Заречного райсуда г. Сумы Анна Кривцова.
21 февраля состоялось заседание Высшей квалификационной комиссии судей Украины в пленарном составе....
Речь идет о представителях местных судов Сумской области, а именно судей Белопольского районного суда Анны Замченко, Путивльского районного суда Яны...
Указом Президента Украины от 10 ноября 2017 года судья Апелляционного суда Сумской области Алла Макаровец назначена на должность судьи Верховного...
Своими указами № 348/2017 и № 350/2017 Президент Украины Петр Порошенко постановил назначить на должности судей в Белопольский и Сумской...
Об этом сообщает Высший совет правосудия Украины....