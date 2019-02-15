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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах соревновались лыжники из интернатов

6 марта на лыжной базе Сумского областного отделения (филиала) Комитета по физическому воспитанию и спорту МОН Украины состоялись соревнования по лыжным гонкам по программе ХVII областной спартакиады среди учащихся интернатных учреждений.

В общекомандном зачете первое место завоевала команда Глуховского лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой; второе место - Путивльская общеобразовательная школа-интернат I-II ступеней; третье место заняла команда Сумской областной гимназии-интерната для талантливых и творчески одаренных детей.

В возрастной группе 10-11 лет среди девушек на дистанции 1 км

I место - Шрамченко Виктория - Глуховский лицей-интернат с усиленной военно-физической подготовкой;

II место - Гришко Евгения - Путивльская общеобразовательная школа-интернат;

III место - Лях Виктория - Путивльская общеобразовательная школа-интернат.

В возрастной группе 12-13 лет:

I место - Бокова Юлия - Глуховский лицей-интернат с усиленной военно-физической подготовкой;

II место - Никишина Виктория - Глуховский лицей-интернат с усиленной военно-физической подготовкой;

III место - Рудейко Альбина - Путивльская общеобразовательная школа-интернат.

В возрастной группе 14-15 лет:

I место - Ясногор Руслана - Сумская областная гимназия-интернат для талантливых и творчески одаренных детей;

II место - Макаренко Екатерина - Глуховский лицей-интернат с усиленной военно-физической подготовкой;

В возрастной группе 10-11 лет среди юношей на дистанции 1 км

I место - Бордуков Константин - Глуховский лицей-интернат с усиленной военно-физической подготовкой;

II место - Тропин Дмитрий - Глуховский лицей-интернат с усиленной военно-физической подготовкой;

III место - Скрипка Артем - Путивльская общеобразовательная школа-интернат.

В возрастной группе 12-13 лет

I место - Шевченко Евгений - Глуховский лицей-интернат с усиленной военно-физической подготовкой;

II место - Саловьев Дмитрий - Путивльская общеобразовательная школа-интернат;

В возрастной группе 14-15 лет

I место - Евдоакименко Данил - Глуховский лицей-интернат с усиленной военно-физической подготовкой;

II место - Гибельчук Александр - Путивльская общеобразовательная школа-интернат;

III место - Гнатенко Виталий -. Сумская областная гимназия-интернат для талантливых и творчески одаренных детей

Победителей и призеров соревнований поздравил и наградил грамотами, медалями и переходящим кубком начальник областного отделения (филиала) Комитета по физическому воспитанию и спорту МОН Украины Владислав Маслов.

Спорт Лыжные гонки

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