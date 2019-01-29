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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:18133

Внимание! На Сумщине полиция разыскивает без вести пропавших девушек! (фото)

Правоохранители разыскивают двух девушек, Деханову Инну Сергеевну, возрастом 18 лет, жительницу села Божок Кролевецкого района и Столяренко Инну Станиславовна, 14 лет, жительницу города Кролевец.

По предварительным данным, Деханова Инна 3 марта поехала в г. Кролевец на обучение, и до настоящего времени домой не вернулась, на телефонные звонки не отвечает.

На вид ей 17-18 лет, рост около 155 см, полного телосложения, волосы короткие, рыжие. Была одета в розовую куртку, лосины синего цвета, обута в серые сапожки с цепочками золотистого цвета. При себе имела женскую сумку темно-розового цвета.

Столяренко Инна роста 160-165 см, худощавого телосложения, имеет черные длинные волосы, была одета в черный плащ и темные брюки. Ранее неоднократно оставляла место жительства, склона к бродяжничеству.

В полиции не исключают, что девушки могут быть вместе.

Правоохранители обращаются ко всем, кто владеет информацией о местонахождении девушек, или видел их на автовокзалах, в развлекательных заведениях, в многолюдных местах и т.д., сообщить об этом по адресу: Сумская область, г. Кролевец, ул. Грушевского, 21 Телефоны: тел-факс / 05453 / 9-53-39, 0503275418, (068) 801-72-95, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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