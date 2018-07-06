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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:04244

На Сумщине обнаружили труп младенца

Произошло событие в Недригайлове сегодня, 6 марта, около часа дня.

Труп новорожденного ребенка прохожие увидели под мостиком через реку Дригайлиха, пишет Sumy.Today.

Пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко подтвердила эту информацию. По ее словам, правоохранители уже установили личность горе-матери и сейчас решается вопрос об уведомлении ей о подозрении. Речь идет о женщине 1991 года рождения, которая находилась под хмельком, когда ее разыскала полиция.

Право Недригайлов Труп младенца

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