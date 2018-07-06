На Сумщине обнаружили труп младенца Произошло событие в Недригайлове сегодня, 6 марта, около часа дня.

Труп новорожденного ребенка прохожие увидели под мостиком через реку Дригайлиха, пишет Sumy.Today.

Пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко подтвердила эту информацию. По ее словам, правоохранители уже установили личность горе-матери и сейчас решается вопрос об уведомлении ей о подозрении. Речь идет о женщине 1991 года рождения, которая находилась под хмельком, когда ее разыскала полиция.