На Сумщине обнаружили труп младенца

Труп новорожденного ребенка прохожие увидели под мостиком через реку Дригайлиха, пишет Sumy.Today.
Пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко подтвердила эту информацию. По ее словам, правоохранители уже установили личность горе-матери и сейчас решается вопрос об уведомлении ей о подозрении. Речь идет о женщине 1991 года рождения, которая находилась под хмельком, когда ее разыскала полиция.
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