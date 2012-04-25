Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:00329

Сумская ЦГБ: что нового

В клинической больнице № 1 отремонтировали палаты дневного стационара амбулаторного ортопедо-травматологического отделения поликлиники № 1.

Это, по словам городского ортопеда-травматолога Владимира Сухоставца, позволило значительно улучшить условия лечения пациентов.

Специалист отметил, что благодаря открытию в сентябре прошлого года дневного стационара амбулаторного ортопедо-травматологического отделения и «ортопедии одного дня» увеличилось количество больных, которых врачи могут пролечить и прооперировать. Вместе с тем сократилось и время подготовки к операции и реабилитации.

В дневном стационаре лечат травмы, заболевания костно-мышечной системы и последствия травм: закрытые (открытые) переломы костей кисти и стопы, неосложненный перелом позвоночника, перелом костей верхних и нижних конечностей, травматический вывих конечности, открытые (закрытые) повреждения мягких тканей конечностей, острые гнойные воспалительные процессы костно-мышечной системы, деформирующий остеоартроз, доброкачественные новообразования верхних и нижних конечностей, застарелые повреждения сухожилий кистей и стоп.

Общество ЦГБ

По тематике

В Сумах быдловодитель заблокировал подъезд скорой к травмпункту
11.01.2019 12:14

В Сумах быдловодитель заблокировал подъезд скорой к травмпункту

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала главный врач Первой городской больницы Валентина Доминас....

В ЦГБ установили энергосберегающие электроплиты
18.12.2018 12:41

В ЦГБ установили энергосберегающие электроплиты

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщили главный врач Сумской городской больницы № 1 Валентина Доминас....

19.11.2018 11:11

В Сумах ЦГБ была два дня без тепла

Уже два дня Сумская городская больница № 1 без отопления....

08.05.2012 17:42

ЦГБ очистили от киосков

Сразу 12 киосков, размещенных возле ЦГБ на ул. 20 лет Победы, снесены по настоянию мэрии.... 2

25.04.2012 10:29

Мэр Сум приказал убрать киоски от ЦГБ

В течение этой недели должны быть демонтированы киоски в районе Центральной городской больницы по ул. 20 лет Победы....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.