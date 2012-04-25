Сумская ЦГБ: что нового В клинической больнице № 1 отремонтировали палаты дневного стационара амбулаторного ортопедо-травматологического отделения поликлиники № 1.

Это, по словам городского ортопеда-травматолога Владимира Сухоставца, позволило значительно улучшить условия лечения пациентов.

Специалист отметил, что благодаря открытию в сентябре прошлого года дневного стационара амбулаторного ортопедо-травматологического отделения и «ортопедии одного дня» увеличилось количество больных, которых врачи могут пролечить и прооперировать. Вместе с тем сократилось и время подготовки к операции и реабилитации.

В дневном стационаре лечат травмы, заболевания костно-мышечной системы и последствия травм: закрытые (открытые) переломы костей кисти и стопы, неосложненный перелом позвоночника, перелом костей верхних и нижних конечностей, травматический вывих конечности, открытые (закрытые) повреждения мягких тканей конечностей, острые гнойные воспалительные процессы костно-мышечной системы, деформирующий остеоартроз, доброкачественные новообразования верхних и нижних конечностей, застарелые повреждения сухожилий кистей и стоп.