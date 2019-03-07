В Шостке спасатели попали в квартиру, в которой одни остались двое малолетних детей

Для оказания помощи привлекалось отделение дежурного караула 4-й государственной пожарно-спасательной части.
По предварительным данным, мать вышла на лестничную клетку, а ее дети играя закрыли дверь, а открыть их самостоятельно не смогли. За помощью женщина сразу обратилась к сотрудникам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Используя выдвижную лестницу, спасатели через окно попали в квартиру на четвертом этаже, открыли дверь и передали детей 1,5 и 2,5 лет родителям, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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