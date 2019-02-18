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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:04251

Проспект Лушпы сегодня без воды

КП «Горводоканал» сообщает об аварийно-ремонтных работах по проспекту Михаила Лушпы в Сумах.

В связи с проведением работ по ликвидации порыва водопровода диаметром 150 мм по пр. Михаила Лушпы, 37 сегодня, 7 марта, о 9:30 прекращено водоснабжение домов по пр. Михаила Лушпы 27, 29, 31, 31А, 31В, 33, 35, 37, 39, ул. Заливная 19.

После завершения работ подача воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.

Общество Отключение воды

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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