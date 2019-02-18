Проспект Лушпы сегодня без воды КП «Горводоканал» сообщает об аварийно-ремонтных работах по проспекту Михаила Лушпы в Сумах.

В связи с проведением работ по ликвидации порыва водопровода диаметром 150 мм по пр. Михаила Лушпы, 37 сегодня, 7 марта, о 9:30 прекращено водоснабжение домов по пр. Михаила Лушпы 27, 29, 31, 31А, 31В, 33, 35, 37, 39, ул. Заливная 19.

После завершения работ подача воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.