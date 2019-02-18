Проспект Лушпы сегодня без воды

В связи с проведением работ по ликвидации порыва водопровода диаметром 150 мм по пр. Михаила Лушпы, 37 сегодня, 7 марта, о 9:30 прекращено водоснабжение домов по пр. Михаила Лушпы 27, 29, 31, 31А, 31В, 33, 35, 37, 39, ул. Заливная 19.
После завершения работ подача воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.
Отдел «Служба 15-80» сообщает сумчан о временных неудобствах в связи с выполнением обслуживающими организациями регламентных и ремонтных работ на внутридомовых...
Ночью работа Токаревского водозабора будет приостановлена....
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