На Сумщине поймали банду воров Работники отдела расследования преступлений общеуголовной направленности СУ ГУНП в Сумской области доказали причастность четырех местных жителей к совершению ряда краж из частных усадеб граждан и объектов сельхозпредприятий.

Как установили следователи, в состав группы входили двое жителей Сум и двое жителей Сумского района. В прошлом каждого из них - большой опыт совершения имущественных преступлений. Организатор группы, 33-летний мужчина и его 48-летний помощник, недавно освободились из пенитенциарных учреждений, где отбывали наказание, и находились на соответствующих учетах в местном райотделе полиции. Двое других возрасте 30 и 56 лет также имели судимости и тоже за кражи. К тому же, самый старший из них имел в собственности грузопассажирское авто, и это давало группе возможность свободно «работать» на достаточно большой территории.

«Объектами внимания воров становились территории сельскохозяйственных предприятий Сумского района, откуда они похищали металлические изделия больших объемов: цистерну, автомобильные весы и т.д., - комментирует ситуацию Вадим Теличко, начальник отдела расследования преступлений общеуголовной направленности СУ ГУНП в Сумской области. - Не обходили они и частные усадьбы дачных кооперативов, откуда вырезали и вывозили машиной крупногабаритные металлические предметы. Выбирались такие объекты с учетом удаленности местности, отсутствия очевидцев и минимального риска разоблачения для членов группировки».

Злоумышленники действовали четко и слаженно: выезжали на кражи в темное время суток, на месте пользовались заранее прихваченным специальным оборудованием - газовым резаком. Пока трое соучастников возились возле выбранного объекта, все это время владелец автомобиля ожидал от них сигнала в отдаленном месте, чтобы не привлекать внимания возможных свидетелей. И чуть компания заканчивала «работу», подъезжал, все четверо быстро грузили машину ломом, после чего возвращались домой. А утром сдавали груз на один из пунктов приема металлолома.

Длилась деятельность группы почти месяц. И неизвестно, сколько еще бы предприятий и граждан пострадали бы от рук воров, если бы автомобиль, который в очередной раз направлялась с грузом в Сумы, не остановили бы работники полиции.

Организатору и его ближайшему помощнику суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, двое других находятся под домашним арестом. И всем четырем предстоит ответить перед законом в соответствии с ч. 5 ст. 185 УК Украины, то есть совершение преступления с квалифицирующими признаками «повторность», «соединенность с проникновением в хранилище» и «совершение преступлений организованной группой». Санкция же статьи предусматривает наказание за этот вид преступления от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумщины.