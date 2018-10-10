На Сумщине полиция выясняет обстоятельства гибели новорожденного младенца Тело ребенка нашли случайные прохожие в Недригайлове под мостом в реке.

В полицию сообщение поступило 6 марта, около часа дня. Заявительница, местная жительница, рассказала: переходя по мосту через реку Дригайлиха, увидела тело младенца.

На место происшествия немедленно отправились руководители и следственно-оперативные группы Недригайловского и Роменского отделов полиции, а также сотрудники соответствующих служб аппарата ГУНП области, по тревоге был поднят весь личный состав полиции района.

Поскольку по результатам предварительного осмотра тела, мальчик был новорожденный, правоохранители немедленно начали поиски роженицы.

«Общались с медиками, которые имели информацию о беременных женщинах в городе и районе, опрашивали местных жителей, проводили другие поисковые мероприятия, в ходе которых в поле зрения полицейских попала 27-летняя местная жительница, которая по внешним признакам находилась на довольно позднем сроке беременности, - комментирует ситуацию начальник Недригайловского отделения полиции Олег Переход. - Когда наши сотрудники зашли к ней домой, то увидели и очевидные доказательства недавних родов. Сама женщина, которая была в нетрезвом состоянии, не отрицала, что накануне родила. Однако ребенка не было. Для выяснения всех обстоятельств ее доставили в отделение полиции. Тем более факт недавних родов после соответствующего осмотра подтвердили медики».

Женщине 27 лет, у нее уже есть двое детей, однако она лишена родительских прав на их воспитание из-за злоупотребления спиртным и антиобщественным образом жизни. Она утверждает, что о беременности вроде бы не догадывалась, пока ей не стало плохо. Ребенка родила дома, и там же, не беспокоясь осмотреть младенца, оставила до вечера. А потом просто вынесла и выбросила в реку.

Население поселка шокированы событием. Соседи и знакомые говорят, что несмотря на то, что роженица и ее сожитель злоупотребляют спиртным и нигде не работают, перебиваясь случайными заработками, все же не могли себе представить такого. Не понимают, как женщина, мать двоих детей, способна на подобный поступок.

По факту смерти ребенка в полиции открытое уголовное производство по ст. 117 УК Украины (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка), в рамках которого назначен ряд экспертиз, должны установить причину смерти младенца. Следствие по делу продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.