В Сумах хотят установить две новые мемориальные доски В Сумах прошло первое заседание комиссии по вопросам увековечения памяти выдающихся личностей и событий в городе.

На повестку дня первого заседания комиссии было вынесено четыре вопроса, два из которых касались установления мемориальных досок.

С предложением увековечить память защитника страны, бойца 54-й отдельной механизированной бригады оперативного командования «Восток» Максима Нарижного, который был учеником школы № 22 и погиб во время выполнения боевого задания в зоне АТО, обратилась директор школы Татьяна Мирошниченко.

Ходатайство члены комиссии поддержали единогласно, поэтому было рекомендовано подготовить проект решения об установлении мемориальной доски на фасаде городской школы № 22.

Также комиссия рассмотрела предложение, с которым вышел архитектор Владимир Быков, об установлении мемориальной доски заслуженному архитектору Украины Анатолию Дайнеке на стене дома по ул. Кооперативная.

При обсуждении данного вопроса, глава областной организации Конгресса украинской интеллигенции Сумщины Виктор Казбан, который является членом комиссии, отметил необходимость доработки проекта, поскольку членами комиссии был замечен ряд ошибок в тексте, который предлагается разместить на мемориальной доске.

В общем комиссией предложение об установлении доски памяти заслуженному архитектору было поддержано.

Кроме этого, на рассмотрение комиссии было вынесено предложение об установлении мемориальных досок Героям Небесной Сотни в арке колокольни Свято-Воскресенского кафедрального собора. По словам начальника управления архитектуры и градостроительства Андрея Кривцова, собор является памятником архитектуры государственного значения, поэтому установление любых досок и других объектов на территории храма должен согласовываться с Министерством культуры Украины.

Согласно члены комиссии решили обратиться по данному вопросу в ведомственное министерство.

А вот вопрос об изменениях в нормативных документах памятника истории местного значения Мемориального комплекса «Вечная Слава» члены комиссии не согласовали.

Как отметил глава Сумского отделения Национального союза дизайнеров Украины Юрий Харченко, мемориал является памятником монументального искусства, к тому же он является целостным комплексом, на который изготовлена учетная документация.