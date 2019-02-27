В Сумах соревновались студентки-волейболистки

4-6 марта в спортивном зале СумГУ прошли соревнования по волейболу среди женщин. Встретились сборные команды СумГУ, СумГПУ им. А.С. Макаренко, СНАУ команда ДЮСШ.
Третье почетное место заняла команда СНАУ, второе – педуниверситета. Чемпионами области стали студентки СумГУ.
9 марта в Сумах пройдет открытый чемпионат Сумщины по волейболу среди женских команд....
В спортивном комплексе стадиона «Авангард» состоялись соревнования по волейболу среди команд предприятий и организаций Сум....
Сегодня, 2 марта, в Сумах прошла повторная игра чемпионата Украины по волейболу среди команд Суперлиги между «ШВСМ-СумДУ» и лубенским «Фаворитом»....
Сегодня, 1 марта, в Сумах прошла игра чемпионата Украины по волейболу среди команд Суперлиги....
26-28 февраля в Сумах прошли финальные игры ХХV областная спартакиада среди высших учебных заведений I-II аккредитации по волейболу среди юношей....