Полиция Сумщины рекомендует, как уберечься от кражи велосипеда С наступлением теплого времени года граждане начинают массово пользоваться велосипедам. Именно в этот период увеличивается и количество краж велотранспорта, поскольку воры не пускают ни одного случая «прибрать к рукам» чужой двухколесник, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Правоохранители говорят: раскрыть преступление этой категории нелегко. И этому есть несколько причин. Во-первых, нередко сами хозяева велосипедов из-за собственного легкомыслия «помогают» ворам, оставляя без присмотра свое имущество на улице. К тому же, люди не сразу замечают кражу, поэтому злоумышленники иногда успевают перепродать краденое. Во-вторых, на велосипедах почти никогда нет идентификационный знаков. А владельцы не сохраняют паспорт на велосипед, поэтому, в дальнейшем не могут подтвердить факт его приобретения и право собственности на него.

Одним из примеров подобной легкомысленности недавний случай, произошедший в Великой Писаревке. Там около 22:00 у местного жителя украли велосипед - прямо в центре поселка, когда он зашел в магазин, чтобы приобрел продукты питания. Выйдя с покупками, гражданин обнаружил пропажу своего «железного коня». Он сразу обратился в полицию за помощью.

Уже во время розыскных мероприятий в поле зрения правоохранителей попал один из ранее судимых граждан, который находится под административным надзором. Именно у него полицейские нашли и изъяли украденный у заявителя велосипед. Сам подозреваемый говорит, что только воспользовался невнимательностью владельца транспорта и его длительным отсутствием. Двухколесник был оставлен под стеной магазина без каких-либо охранных средств, поэтому он и забрал его домой, намереваясь в дальнейшем сбыть, а на вырученные деньги приобрести выпивку.

Сейчас в полиции открытое уголовное производство по ст. 185 ч.1 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает арест на срок до шести месяцев.

Чтобы предотвратить совершение подобных краж, полиция рекомендует владельцам велосипедов и мопедов придерживаться следующих правил:

1. Не оставляйте свой транспорт без присмотра в людных и легкодоступных местах без присмотра и средств охраны;

2. Купите и воспользуйтесь блокирующими устройствами и запорным механизмами;

3. Не доверяйте малознакомым или посторонним людям надзор за велосипедом или иным своим имуществом; умейте отказать в просьбе «покататься»;

4. Не лишним будет хранить после покупки велосипеда паспорт на него, и сделать фото самого транспортного средства - в случае кражи эта информация значительно упростит поиски похищенного двухколесника;

5. Если вы стали жертвой кражи - немедленно обращайтесь в полицию. Чем быстрее правоохранители начнут поиски, тем больше шансов найти и вернуть похищенное имущество;

6. Обращайте внимание на всех подозрительных лиц, находящихся поблизости. Иногда пристальное внимание отпугивает потенциального вора от объекта кражи, и вместе с тем увеличивает шансы найти вора, если кража все же произошла;

7. Будьте осторожны и предусмотрительными, и вам не придется стать жертвой преступления.