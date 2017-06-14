Судьи Сумщины в пятерке по результатам конкурса в антикоррупционный суд

Из 52 участников конкурса лишь 27 займут должности во вновь создаваемом суде. Среди них и трое судей из Сумской области. В частности, судья Тростянецкого районного суда Виктор Маслов и судьи Ахтырского горрайонного суда Оксана Олийнык и Наталья Мовчан.
Сегодня, 6 марта, Высшая квалификационная комиссия судей объявила победителей конкурса в новый Верховный суд....
Трое судей с Сумщины попали в список 39 победителей конкурса в Высший антикоррупционный суд....
Речь идет о представителях местных судов Сумской области, а именно судей Белопольского районного суда Анны Замченко, Путивльского районного суда Яны...
Своими указами № 348/2017 и № 350/2017 Президент Украины Петр Порошенко постановил назначить на должности судей в Белопольский и Сумской...
Об этом сообщает Высший совет правосудия Украины....