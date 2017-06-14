Судьи Сумщины в пятерке по результатам конкурса в антикоррупционный суд Высшая квалификационная комиссия судей Украины утвердила рейтинг кандидатов на занятие вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда Украины.

Из 52 участников конкурса лишь 27 займут должности во вновь создаваемом суде. Среди них и трое судей из Сумской области. В частности, судья Тростянецкого районного суда Виктор Маслов и судьи Ахтырского горрайонного суда Оксана Олийнык и Наталья Мовчан.