Уголовное дело зампрокурора Сумщины отправлено на новое судебное рассмотрение Такое решение коллегия судей уголовной палаты Сумского апелляционного суда приняла, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката обвиняемого на приговор Заречного районного суда г. Сумы.

Приговором прокурор был признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа - листка нетрудоспособности) и назначено ему наказание в виде штрафа в размере 850,00 грн.

Рассмотрев материалы уголовного производства, апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и направил дело на новое судебное рассмотрение. Такое решение было принято в связи с тем, что местным судом были нарушены требования Уголовно-процессуального кодекса, а именно не соблюдены требования, определенных в статьях 373 и 374 УПК Украины.

Речь идет о зампрокурора Сумщины Сергее Маслюке, который в 2017 году вместо больничного отдыхал на курорте в Яремче, предоставив на работу справку о болезни.