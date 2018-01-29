Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:11306

Уголовное дело зампрокурора Сумщины отправлено на новое судебное рассмотрение

Такое решение коллегия судей уголовной палаты Сумского апелляционного суда приняла, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката обвиняемого на приговор Заречного районного суда г. Сумы.

Приговором прокурор был признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа - листка нетрудоспособности) и назначено ему наказание в виде штрафа в размере 850,00 грн.

Рассмотрев материалы уголовного производства, апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и направил дело на новое судебное рассмотрение. Такое решение было принято в связи с тем, что местным судом были нарушены требования Уголовно-процессуального кодекса, а именно не соблюдены требования, определенных в статьях 373 и 374 УПК Украины.

Речь идет о зампрокурора Сумщины Сергее Маслюке, который в 2017 году вместо больничного отдыхал на курорте в Яремче, предоставив на работу справку о болезни.

Право Сергей Маслюк

По тематике

Зампрокурора Сумщины Маслюк окончательно проиграл спор с квалифкомиссией прокуроров
19.09.2018 10:35

Зампрокурора Сумщины Маслюк окончательно проиграл спор с квалифкомиссией прокуроров

Большая палата Верховного суда оставила без удовлетворения апелляционную жалобу Сергея Маслюка на решение квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров о наложении на него...

04.06.2018 10:16

Зампрокурора Сумщины признали преступником

Сергея Маслюка признали виновным в использовании поддельного больничного....

23.04.2018 13:06

Маслюк проиграл суд

В реестре судебных решений опубликовали решение Верховного суда в административном деле по иску пребывающего в декрете зампрокурора Сумской области Сергея...

29.03.2018 11:02

Адвокат зампрокурора Сумщины Маслюка давит на свидетеля? (видео)

По делу заместителя прокурора области одна из свидетелей заявила о давлении....

29.01.2018 08:30

Не коррупционер: дело зампрокурора Сумщины закрыли

Причина закрытия административного дела в отношении зампрокура области Сергея Маслюка - отсутствие состава админправонарушения в его действиях....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.