Уголовное дело зампрокурора Сумщины отправлено на новое судебное рассмотрение

Приговором прокурор был признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа - листка нетрудоспособности) и назначено ему наказание в виде штрафа в размере 850,00 грн.
Рассмотрев материалы уголовного производства, апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и направил дело на новое судебное рассмотрение. Такое решение было принято в связи с тем, что местным судом были нарушены требования Уголовно-процессуального кодекса, а именно не соблюдены требования, определенных в статьях 373 и 374 УПК Украины.
Речь идет о зампрокурора Сумщины Сергее Маслюке, который в 2017 году вместо больничного отдыхал на курорте в Яремче, предоставив на работу справку о болезни.
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