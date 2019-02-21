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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:20247

Сумские копы задержали мошенницу (видео)

Патрульные задержали женщину, которая может быть причастна к мошенничеству.

5 марта, ночью, житель Сум получил телефонный звонок с неизвестного номера. Незнакомец сообщил мужчине, что в результате ДТП его сын попал в больницу, поэтому для проведения операции ему нужно срочно передать 100 долларов, но пока его транспортируют в одну из больниц столицы. Сумчанин сразу понял, что имеет дело с телефонными мошенниками, поскольку сына он вообще не имел. Впоследствии, неизвестный сообщил, что средства нужно передать водителю такси, который скоро приедет.

Вместо 100 долларов в пакет сумчанин положил 1 доллар, а когда передал пакет таксисту, сразу позвонил в полицию. Рассказав о данном событии, он предоставил информацию об авто, водителю которого передал пакет.

Через несколько минут инспекторы обнаружили и остановили указанный автомобиль. Водитель объяснил, что получил заказ забрать пакет по указанному адресу и отвезти по другому. Инспекторы быстро сориентировались и поехали к месту назначения в машине таксиста.

Прибыв по адресу, к транспортному средству подошла 23-летняя женщина. Когда она взяла его, из такси вышел работник роты тактико-оперативного реагирования патрульной полиции, который попросил гражданку остановиться. Увидев полицейского, женщина выбросила пакет и начала бежать. Инспектор догнал и задержал ее. Далее, на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 190 (мошенничество) УК.

Право Мошенничество Патрульная полиция

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