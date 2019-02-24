Сумские водители сдали пьяного коллегу копам Сознательные граждане помогли выявить нетрезвого водителя.

К патрулирующим улицу Харьковская инспекторам обратились два водителя. Во время общения, они рассказали стражам порядка, что водитель автомобиля ВАЗ-2107 чуть не создал им аварийную ситуацию. Уже остановив его, у них возникло подозрение, что тот находится в нетрезвом состоянии, поэтому они и попросили остановиться экипаж патрульных.

Действительно, общаясь с 41-летним водителем, инспекторы обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения. Он едва держался на ногах. Результат освидетельствования на состояние опьянения зафиксировал у гражданина 2,26 промилле алкоголя в крови, что более чем 11 раз превышает допустимую норму.

Патрульные составили на водителя административный материал по ст. 130 (управление в состоянии алкогольного опьянения) КоАП, а также отстранили его от управления автомобилем, сообщает патрульная полиция Сумщины.