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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:19257

Сумские водители сдали пьяного коллегу копам

Сознательные граждане помогли выявить нетрезвого водителя.

К патрулирующим улицу Харьковская инспекторам обратились два водителя. Во время общения, они рассказали стражам порядка, что водитель автомобиля ВАЗ-2107 чуть не создал им аварийную ситуацию. Уже остановив его, у них возникло подозрение, что тот находится в нетрезвом состоянии, поэтому они и попросили остановиться экипаж патрульных.

Действительно, общаясь с 41-летним водителем, инспекторы обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения. Он едва держался на ногах. Результат освидетельствования на состояние опьянения зафиксировал у гражданина 2,26 промилле алкоголя в крови, что более чем 11 раз превышает допустимую норму.

Патрульные составили на водителя административный материал по ст. 130 (управление в состоянии алкогольного опьянения) КоАП, а также отстранили его от управления автомобилем, сообщает патрульная полиция Сумщины.

Право Пьяный за рулем

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