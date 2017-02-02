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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:39192

В Сумах обновили туристическую карту

Карта рассчитана на туристов, которые посетят Сумы, однако все желающие также могут воспользоваться ею и посетить основные достопримечательности нашего города.

Туристический гид по Сумам содержит не только карту исторических объектов и архитектурных памятников, но и адреса и телефоны заведений питания и отдыха. Размещение информации о вышеупомянутых учреждения бесплатное и не является рекламой, сообщают в Агенции промоции «Сумы».

Туристическая карта города имеет две версии - украинскую и английскую, поэтому пригодится и иностранным посетителям Сум.

Получить карту можно бесплатно в Сумской городской галерее (улица Соборная, 27).

Общество «Агенція промоції «Суми» Карта Туристы

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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