В Сумах обновили туристическую карту Карта рассчитана на туристов, которые посетят Сумы, однако все желающие также могут воспользоваться ею и посетить основные достопримечательности нашего города.

Туристический гид по Сумам содержит не только карту исторических объектов и архитектурных памятников, но и адреса и телефоны заведений питания и отдыха. Размещение информации о вышеупомянутых учреждения бесплатное и не является рекламой, сообщают в Агенции промоции «Сумы».

Туристическая карта города имеет две версии - украинскую и английскую, поэтому пригодится и иностранным посетителям Сум.

Получить карту можно бесплатно в Сумской городской галерее (улица Соборная, 27).