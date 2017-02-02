В Сумах обновили туристическую карту

Туристический гид по Сумам содержит не только карту исторических объектов и архитектурных памятников, но и адреса и телефоны заведений питания и отдыха. Размещение информации о вышеупомянутых учреждения бесплатное и не является рекламой, сообщают в Агенции промоции «Сумы».
Туристическая карта города имеет две версии - украинскую и английскую, поэтому пригодится и иностранным посетителям Сум.
Получить карту можно бесплатно в Сумской городской галерее (улица Соборная, 27).
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