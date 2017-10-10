В Сумах провели кадетский бал

В белом зале собрались участники бала: кадеты, офицеры, учителя, приглашенные гости, бальные пары и танцевальные коллективы. Первым танцем стал полонез. С феерическим показательным номером выступил коллектив барабанщиков. Участники бала могли принять участие в мастер-классах, различных конкурсах, наблюдать показательные выступления, сообщает сайт кадетского корпуса.
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