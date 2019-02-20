Сумских пограничников пытались подкупить узбекистанцы В пункте пропуска «Бачевск» двое граждан Узбекистана пытались подкупить пограничников.

6 марта в пункт пропуска «Бачевск» на въезд в Украину одновременно прибыли два грузовых автомобиля марки «VOLVO», которыми управляли граждане Узбекистана.

При выписке контрольных талонов для въезда автомобилей на территорию пункта пропуска иностранцы с целью содействия в беспрепятственном пересечении госграницы предложили пограничнику неправомерное вознаграждение в размере по 200 гривен каждый, вложив их в свои паспортные документы.

Пограничники приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения, а самих правонарушителей передали работникам полиции для принятия соответствующего правового решения.