Сумских пограничников пытались подкупить узбекистанцы

6 марта в пункт пропуска «Бачевск» на въезд в Украину одновременно прибыли два грузовых автомобиля марки «VOLVO», которыми управляли граждане Узбекистана.
При выписке контрольных талонов для въезда автомобилей на территорию пункта пропуска иностранцы с целью содействия в беспрепятственном пересечении госграницы предложили пограничнику неправомерное вознаграждение в размере по 200 гривен каждый, вложив их в свои паспортные документы.
Пограничники приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения, а самих правонарушителей передали работникам полиции для принятия соответствующего правового решения.
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