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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:101

В Сумах соревновались студенты-бадминтонисты

В Сумах состоялись соревнования по бадминтону среди команд высших учебных заведений 1-2 уровней аккредитации.

Среди команд юношей победу праздновала команда Сумского строительного колледжа (Владислав Мироненко, Родион Прокопенко), второе место завоевала команда Сумского колледжа пищевой промышленности НУПТ (Даниил Ковалев, Денис Скрипка), а третье – у команды Машиностроительного колледжа СумГУ (Игорь Придача, Даниил Кириченко).

Среди команд девушек «золото» завоевали представительницы Сумского строительного колледжа (Анна Марченко, Татьяна Тверезовская), «серебро» - девушки из колледжа СНАУ (Анастасия Бречко, Алина Голец), «бронзу» - команда Сумского медицинского колледжа (Виктория Тищенко, Мария Белоштан).

Спорт Бадминтон
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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