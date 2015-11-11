В Сумах соревновались студенты-бадминтонисты

Среди команд юношей победу праздновала команда Сумского строительного колледжа (Владислав Мироненко, Родион Прокопенко), второе место завоевала команда Сумского колледжа пищевой промышленности НУПТ (Даниил Ковалев, Денис Скрипка), а третье – у команды Машиностроительного колледжа СумГУ (Игорь Придача, Даниил Кириченко).
Среди команд девушек «золото» завоевали представительницы Сумского строительного колледжа (Анна Марченко, Татьяна Тверезовская), «серебро» - девушки из колледжа СНАУ (Анастасия Бречко, Алина Голец), «бронзу» - команда Сумского медицинского колледжа (Виктория Тищенко, Мария Белоштан).
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