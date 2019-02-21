Сумские гандболистки вылетели из кубка Украины

По договоренности между клубами обе встречи между ГК «СумДУ» и тернопольским «Эконом-Университетом» прошли в Сумах.
На паркете манежа СумГУ наши девчата дважды проиграли соперницам - 31:33 и 33:40.
Сегодня, 2 марта, в Сумах прошли повторные поединки очередных туров чемпионатов Украины по гандболу....
Сегодня, 1 марта, в Сумах прошли две игры чемпионата Украины по гандболу в высшей лиге....
В эти выходные продолжаются чемпионаты Украины по гандболу среди мужских и среди женских команд Высшей лиги....
23-24 февраля в Сумах в девятый раз разыграли «Кубок Владимира Галенина» по гандболу....
23-24 февраля в Сумах на площадке спорткомплекса СумГПУ им. А.С.Макаренко в девятый раз разыграют награды гандбольного «Кубка Владимира Галенина»....