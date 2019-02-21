Сумские гандболистки вылетели из кубка Украины 6-7 марта в Сумах прошли игры 1/8 финала кубка Украины по гандболу среди женских команд.

По договоренности между клубами обе встречи между ГК «СумДУ» и тернопольским «Эконом-Университетом» прошли в Сумах.

На паркете манежа СумГУ наши девчата дважды проиграли соперницам - 31:33 и 33:40.