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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:27156

Сумские гандболистки вылетели из кубка Украины

6-7 марта в Сумах прошли игры 1/8 финала кубка Украины по гандболу среди женских команд.

По договоренности между клубами обе встречи между ГК «СумДУ» и тернопольским «Эконом-Университетом» прошли в Сумах.

На паркете манежа СумГУ наши девчата дважды проиграли соперницам - 31:33 и 33:40.

Спорт Гандбол ГК СумДУ

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02.03.2019 21:35

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Сумчане проиграли на гандбольной площадке
01.03.2019 20:10

Сумчане проиграли на гандбольной площадке

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28.02.2019 12:01

Сумчан ждут сразу на четырех гандбольных матчах

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В Сумах разыграли традиционный гандбольный турнир
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В Сумах разыграли традиционный гандбольный турнир

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В Сумах пройдет традиционный турнир по гандболу
21.02.2019 08:30

В Сумах пройдет традиционный турнир по гандболу

23-24 февраля в Сумах на площадке спорткомплекса СумГПУ им. А.С.Макаренко в девятый раз разыграют награды гандбольного «Кубка Владимира Галенина»....

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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