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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:00278

Начальника полиции Сумского района, пойманного на взятке, отпустили под залог

Такое решение 6 марта принял Печерский районный суд города Киева.

Об этом сообщил пресс-секретарь Печерского райсуда Виталий Чергавий, пишет Sumy.Today. Что касается коллег Андрея Сердюка, Савчука и Тимошенко, ждем информации от суда.

Напомним: Андрея Сердюка задержали 4 марта. Работниками Сумского управления Департамента внутренней безопасности НПУ в 2018 году была установлена причастность к противоправной деятельности должностных лиц областной полиции. Начальник районного отдела полиции и начальник сектора реагирования патрульной полиции ГУНП прибегали к вымогательству и получении взяток с лиц за непривлечение к административной и уголовной ответственности.

По материалам внутренней безопасности НПУ Главным следственным управлением НПУ, под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины, было начато уголовное производство по ст.28, ч.3 ст. 368 УК Украины.

Право Взятка Наталья Сердюк Под залог

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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