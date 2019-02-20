Начальника полиции Сумского района, пойманного на взятке, отпустили под залог

Об этом сообщил пресс-секретарь Печерского райсуда Виталий Чергавий, пишет Sumy.Today. Что касается коллег Андрея Сердюка, Савчука и Тимошенко, ждем информации от суда.
Напомним: Андрея Сердюка задержали 4 марта. Работниками Сумского управления Департамента внутренней безопасности НПУ в 2018 году была установлена причастность к противоправной деятельности должностных лиц областной полиции. Начальник районного отдела полиции и начальник сектора реагирования патрульной полиции ГУНП прибегали к вымогательству и получении взяток с лиц за непривлечение к административной и уголовной ответственности.
По материалам внутренней безопасности НПУ Главным следственным управлением НПУ, под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины, было начато уголовное производство по ст.28, ч.3 ст. 368 УК Украины.
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