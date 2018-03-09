Сумчан запрошують на святкування дня народження Тараса Шевченка 9 березня о 17.00 відбудеться творча зустріч «Постать Шевченка в різноманітті».

Під час заходу запрошені гості: кандидат філологічних наук, професор – Переломова О.С., доцент СумДУ - Артюх В.О., кандидат філологічних наук, голова НТШ - П'ятаченко С.В., вестимуть мову про творчість та біографію поета. Сумчани читатимуть свої найулюбленіші вірші Шевченка.

Сумчан чекають у міській галереї за адресою: вул. Соборна, 27. Вхід вільний.