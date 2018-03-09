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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчан запрошують на святкування дня народження Тараса Шевченка

9 березня о 17.00 відбудеться творча зустріч «Постать Шевченка в різноманітті».

Під час заходу запрошені гості: кандидат філологічних наук, професор – Переломова О.С., доцент СумДУ - Артюх В.О., кандидат філологічних наук, голова НТШ - П'ятаченко С.В., вестимуть мову про творчість та біографію поета. Сумчани читатимуть свої найулюбленіші вірші Шевченка.

Сумчан чекають у міській галереї за адресою: вул. Соборна, 27. Вхід вільний.

Досуг Тарас Шевченко

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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