Сумчан запрошують на святкування дня народження Тараса Шевченка

Під час заходу запрошені гості: кандидат філологічних наук, професор – Переломова О.С., доцент СумДУ - Артюх В.О., кандидат філологічних наук, голова НТШ - П'ятаченко С.В., вестимуть мову про творчість та біографію поета. Сумчани читатимуть свої найулюбленіші вірші Шевченка.
Сумчан чекають у міській галереї за адресою: вул. Соборна, 27. Вхід вільний.
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