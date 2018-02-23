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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:49493

Мэр Сум расщедрился на 6 грамот для женщин на 8 марта

Накануне женского дня 8 марта руководство городского совета поздравляло сумчанок с праздником.

Было много разных приятных слов, сюрпризов, цветов. Для женщин исполнители и художественные коллективы города подготовили концерт.

Кроме того, мэр Сум Александр Лысенко по случаю Международного женского дня отметил грамотами городского головы и цветами представительниц прекрасного пола. В списке аж шестеро сумчанок:

- почетной грамотой наградили Ольгу Панченко, преподавателя по классу баяна Сумской детской музыкальной школы № 1;

- просто грамотами

- Любовь Бугаенко, водителя троллейбуса КП «Электроавтотранс»;

- Людмилу Кузяву, старшую медсестру отоларингологического отделения «Сумской городской клинической больницы № 5»;

- Викторию Журавлеву, начальника отдела связи с общественностью КП «Горводоканал»;

- Юлии Бережной, инспектора взвода № 1 роты № 2 батальона управления патрульной полиции в Сумской области;

- Ирине Сердюк, учителя немецкого и английского языков Сумская гимназии № 1.

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