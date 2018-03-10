Як у Сумах відзначать день народження Шевченка 9 березня в Сумах відбудуться заходи з нагоди 205-річчя від Дня народження Т.Г. Шевченка.

11:00 – піша хода від Свято-Воскресенської церкви до пам’ятника Т.Г. Шевченку 11:30 – урочистості до 205-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка біля пам’ятника 13:00 – святкова програма «Живе слово Кобзаря» (Сумська обласна філармонія)