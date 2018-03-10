Як у Сумах відзначать день народження Шевченка

11:00 – піша хода від Свято-Воскресенської церкви до пам’ятника Т.Г. Шевченку
11:30 – урочистості до 205-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка біля пам’ятника
13:00 – святкова програма «Живе слово Кобзаря» (Сумська обласна філармонія)
9 березня о 17.00 відбудеться творча зустріч «Постать Шевченка в різноманітті»....
Відділ молоді та спорту Сумської міськради пропонує сумчанам взяти участь у літературному конкурсі....
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Сьогодні виповнюється 157 років з дня перепоховання українського поета на Чернечій Горі....
10 марта День ангела празднуют: Тарас, Антон, Евгений, Федор....