Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:11236

Як у Сумах відзначать день народження Шевченка

9 березня в Сумах відбудуться заходи з нагоди 205-річчя від Дня народження Т.Г. Шевченка.

11:00 – піша хода від Свято-Воскресенської церкви до пам’ятника Т.Г. Шевченку

11:30 – урочистості до 205-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка біля пам’ятника

13:00 – святкова програма «Живе слово Кобзаря» (Сумська обласна філармонія)

Общество Тарас Шевченко

По тематике

Сумчан запрошують на святкування дня народження Тараса Шевченка
Сегодня 15:10

Сумчан запрошують на святкування дня народження Тараса Шевченка

9 березня о 17.00 відбудеться творча зустріч «Постать Шевченка в різноманітті»....

Налітай, суперпризи! Сумчан запрошують взяти участь у конкурсі
22.02.2019 14:17

Налітай, суперпризи! Сумчан запрошують взяти участь у конкурсі

Відділ молоді та спорту Сумської міськради пропонує сумчанам взяти участь у літературному конкурсі....

На Глуховщине установили памятный знак поэту, знавшему Шевченко
11.09.2018 10:59

На Глуховщине установили памятный знак поэту, знавшему Шевченко

В селе Дунаец открыт памятный знак выдающемуся земляку Николаю Маркевичу....

Сумчани вшанували 157-му річницю перепоховання Тараса Шевченка
22.05.2018 14:31

Сумчани вшанували 157-му річницю перепоховання Тараса Шевченка

Сьогодні виповнюється 157 років з дня перепоховання українського поета на Чернечій Горі....

10 марта в истории
10.03.2018 09:07

10 марта в истории

10 марта День ангела празднуют: Тарас, Антон, Евгений, Федор....

Новости

Минус пять: снялись сразу трое кандидатов в президенты
Сегодня 17:56
Николай Белоцерковец - лучший игрок февраля в Экстра-лиге
Сегодня 17:41
Як у Сумах відзначать день народження Шевченка
Сегодня 17:11
Сумской футзалист признан лучшим игроком февраля в Первой лиге
Сегодня 16:49
Сумчан запрошують на творчу зустріч із Адою Роговцевою
Сегодня 16:35
В Сумах соревновались студентки-волейболистки
Сегодня 16:30
Як і коли почне працювати електронна медична картка в Україні
Сегодня 16:28
На Сумщину приехал вице-премьер
Сегодня 16:20
Мэр Сум расщедрился на 6 грамот для женщин на 8 марта
Сегодня 15:49
Сумские водители сдали пьяного коллегу копам
Сегодня 15:19
Сумчан запрошують на святкування дня народження Тараса Шевченка
Сегодня 15:10
Начальника полиции Сумского района, пойманного на взятке, отпустили под залог
Сегодня 15:00
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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