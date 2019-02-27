На Сумщину приехал вице-премьер Сегодня, 7 марта, на Сумщине с рабочим визитом вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Посетив с главой Сумской облгосадминистрации Николаем Клочко знаковые культурно-исторические места Шостки - музей Пантелеймона Кулиша, Харлампиевский Гамалиевский монастырь, усыпальницу гетмана Украины Павла Скоропадского, Павел Розенко рассказал, что он впервые на Сумщине, в городе Шостка, и действительно взволнован тем, как здесь, в пограничном с Россией регионе, занимаются памятниками истории и культуры.

«Областная власть вместе с жителями Гамалеевки постоянно ставят вопрос передачи территории Харлампиевского Гамалеевского монастыря с собором и церковью религиозной общине, - сообщил Николай Клочко вице-премьеру. - Ведь это не только уникальный каскад архитектурных сооружений, связанный со знаменитым родом Скоропадских, его усыпальницей. Кроме того, этот монастырь является одной из духовных жемчужин Шосткинщины, которая еще в 1959 году была внесен в реестр памятников архитектуры республиканского значения. Но с 1962 года на территории обители размещено исправительную колонию, что привело к перепланировке монастыря, разрушению галерей. Мы должны предоставить право местным религиозным общинам использовать эти культовые сооружения».

Этот вопрос представители власти и общественности обсудили на совещании по вопросам создания государственного заповедника Украины «Державотворці Сіверщини».

«Сохранение культурного наследия, исторической памяти и традиций - это один из основных элементов устойчивого развития любого региона, а для пограничной Сумщины это вообще очень важно», - отметил вице-премьер-министр Украины.

Он выразил надежду, что по итогам совещания будут не только указаны приоритеты, но и разработаны и представлены на рассмотрение правительства вполне конкретные предложения и все необходимые документы по сохранению культурного и исторического наследия края.

«Мы сейчас должны сделать все возможное, чтобы создание государственного заповедника Украины «Державотворці Сіверщини» состоялось. Я уверен, что нас поддержат и Кабмин, и президент Украины, - отметил Павел Розенко. - Вам надо быстро передать все документы на утверждение правительства и совместно - власть с историками - обосновать необходимость создания этого заповедника, а правительство свое дело сделает».

Участники совещания, вместе с городским головой Шостки Николаем Ногой отметили, что приложат максимум усилий, чтобы Шостка ассоциировалась не с наличием колонии, а с государственным заповедником Украины «Державотворці Сіверщини».

В завершение заседания Павел Розенко подчеркнул, что и в Украине, и в Шостке в частности, действительно есть чем гордиться, что показать миру, поэтому он подпишет отдельное поручение по подготовке к созданию на Сумщине государственного заповедника Украины «Державотворці Сіверщини».