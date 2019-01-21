Як і коли почне працювати електронна медична картка в Україні З 1 березня в Україні у тестовому режимі запрацювала електронна медична картка в електронній системі охорони здоров’я.

Працювати з електронною медичною картою розпочинають сімейні лікарі, терапевти та педіатри тих медзакладів, які підключені до електронної системи охорони здоров’я та мають контракт з Національною службою здоров’я України (НСЗУ). Наразі таких закладів первинної медичної допомоги –1 216.

Електронна медкарта буде автоматично доступна у системі лікарю первинки для кожного з пацієнтів, з яким підписана декларація. На першому етапі вносити інформацію про візити пацієнтів до електронної медичної карти лікарі будуть у тестовому режимі. З травня 2019 року ведення запису візиту пацієнта в електронній системі охорони здоров’я для лікарів буде обов’язковим.

Пацієнту не потрібно додатково реєструватися для того, щоб інформація про візити до його сімейного лікаря, терапевта або педіатра, починаючи з березня, фіксувалася в електронній системі охорони здоров’я. Якщо ви ще не обрали свого лікаря, саме час це зробити. Адже трансформація системи охорони здоров’я триває і все більше інструментів переходять в електронний формат. Наприклад, у квітні ліки за програмою «Доступні ліки» можна буде отримати тільки за електронним рецептом.

«Ми неодноразово говорили про те, що кожна зміна в медичній системі буде супроводжуватися відповідним електронними інструментами. Минулого року ми принципово запустили підписання декларацій з лікарем лише в електронній системі охорони здоров’я. Так само у системі НСЗУ укладає договори та на основі електронних даних оплачує послуги закладам первинки. На сьогодні 92% закладів первинки обладнали комп’ютерами всі робочі місця сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів. До кінця квітня ще 5% закладів зробить це. Отже, ми готові до наступного етапу змін –впровадження електронної медичної карти та електронного рецепту на «Доступні ліки», – говорить заступник Міністра охорони здоров’я Павло КОВТОНЮК.

У березні лікарі первинки розпочнуть працювати тільки з базовим функціоналом електронної медичної картки. На першому етапі до системи будуть вносити лише дані про звернення пацієнтів з використанням сучасної міжнародної класифікації кодування ICPC-2

Зараз пацієнти не зможуть особисто зайти в свою електронну медичну картку, але у планах є і запуск персонального кабінету пацієнта. За необхідності лікар зможе роздрукувати для пацієнта консультаційний висновок, де міститиметься причина звернення, діагноз, призначення лікування або направлення на додаткове обстеження.

З квітня 2019 року в електронній системі охорони здоров’я з’явиться можливість виписувати електронні рецепти через електронну систему охорони здоров’я. З другої половини 2019 року записи в електронній медкартці зможуть робити спеціалісти лабораторій, поліклінік та консультативно-діагностичних центрів, які розпочнуть працювати з Національною службою здоров’я за програмою «Безкоштовна діагностика».

З 2020 року в електронну медкартку зможуть вносити інформацію лікарні.