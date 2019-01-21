Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:28270

Як і коли почне працювати електронна медична картка в Україні

З 1 березня в Україні у тестовому режимі запрацювала електронна медична картка в електронній системі охорони здоров’я.

Працювати з електронною медичною картою розпочинають сімейні лікарі, терапевти та педіатри тих медзакладів, які підключені до електронної системи охорони здоров’я та мають контракт з Національною службою здоров’я України (НСЗУ). Наразі таких закладів первинної медичної допомоги –1 216.

Електронна медкарта буде автоматично доступна у системі лікарю первинки для кожного з пацієнтів, з яким підписана декларація. На першому етапі вносити інформацію про візити пацієнтів до електронної медичної карти лікарі будуть у тестовому режимі. З травня 2019 року ведення запису візиту пацієнта в електронній системі охорони здоров’я для лікарів буде обов’язковим.

Пацієнту не потрібно додатково реєструватися для того, щоб інформація про візити до його сімейного лікаря, терапевта або педіатра, починаючи з березня, фіксувалася в електронній системі охорони здоров’я. Якщо ви ще не обрали свого лікаря, саме час це зробити. Адже трансформація системи охорони здоров’я триває і все більше інструментів переходять в електронний формат. Наприклад, у квітні ліки за програмою «Доступні ліки» можна буде отримати тільки за електронним рецептом.

«Ми неодноразово говорили про те, що кожна зміна в медичній системі буде супроводжуватися відповідним електронними інструментами. Минулого року ми принципово запустили підписання декларацій з лікарем лише в електронній системі охорони здоров’я. Так само у системі НСЗУ укладає договори та на основі електронних даних оплачує послуги закладам первинки. На сьогодні 92% закладів первинки обладнали комп’ютерами всі робочі місця сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів. До кінця квітня ще 5% закладів зробить це. Отже, ми готові до наступного етапу змін –впровадження електронної медичної карти та електронного рецепту на «Доступні ліки», – говорить заступник Міністра охорони здоров’я Павло КОВТОНЮК.

У березні лікарі первинки розпочнуть працювати тільки з базовим функціоналом електронної медичної картки. На першому етапі до системи будуть вносити лише дані про звернення пацієнтів з використанням сучасної міжнародної класифікації кодування ICPC-2

Зараз пацієнти не зможуть особисто зайти в свою електронну медичну картку, але у планах є і запуск персонального кабінету пацієнта. За необхідності лікар зможе роздрукувати для пацієнта консультаційний висновок, де міститиметься причина звернення, діагноз, призначення лікування або направлення на додаткове обстеження.

З квітня 2019 року в електронній системі охорони здоров’я з’явиться можливість виписувати електронні рецепти через електронну систему охорони здоров’я. З другої половини 2019 року записи в електронній медкартці зможуть робити спеціалісти лабораторій, поліклінік та консультативно-діагностичних центрів, які розпочнуть працювати з Національною службою здоров’я за програмою «Безкоштовна діагностика».

З 2020 року в електронну медкартку зможуть вносити інформацію лікарні.

Общество Медреформа Электронная медкарточка

По тематике

25.02.2019 09:14

Сумы – вторые в Украине по подписанию деклараций с врачами

О ситуации с заключением деклараций с врачами рассказала сегодня, 25 февраля, на аппаратном совещании в мэрии и.о. начальника горотдела здравоохранения...

В Глухове под угрозой медреформа
13.02.2019 11:59

В Глухове под угрозой медреформа

Созванное мэром Глухова внеочередное заседание сессии, на которое выносилось вопрос изменения статуса Глуховской ЦРБ на коммунальное некоммерческое предприятие «Глуховская городская...

04.02.2019 10:18

Больше 200 тысяч сумчан подписали декларации с врачами

Всего с начала приписной компании в коммунальных медицинских учреждениях г. Сумы заключен 200291 договор на выбор врача, который оказывает первичную...

28.01.2019 10:13

Почти 200 тысяч сумчан уже подписали декларации с врачами

Об этом сегодня, 28 января, на аппаратном совещании в мэрии сообщила и.о. начальника здравоохранения Елена Чумаченко....

Кабмин утвердил состав госпитальных округов в Сумской области
21.01.2019 13:22

Кабмин утвердил состав госпитальных округов в Сумской области

Согласно Распоряжению Кабинета Министров Украины от 16 января 2019 № 17-р в пределах Сумской области создано 6 госпитальных округов: Сумской,...

Новости

Минус пять: снялись сразу трое кандидатов в президенты
Сегодня 17:56
Николай Белоцерковец - лучший игрок февраля в Экстра-лиге
Сегодня 17:41
Як у Сумах відзначать день народження Шевченка
Сегодня 17:11
Сумской футзалист признан лучшим игроком февраля в Первой лиге
Сегодня 16:49
Сумчан запрошують на творчу зустріч із Адою Роговцевою
Сегодня 16:35
В Сумах соревновались студентки-волейболистки
Сегодня 16:30
Як і коли почне працювати електронна медична картка в Україні
Сегодня 16:28
На Сумщину приехал вице-премьер
Сегодня 16:20
Мэр Сум расщедрился на 6 грамот для женщин на 8 марта
Сегодня 15:49
Сумские водители сдали пьяного коллегу копам
Сегодня 15:19
Сумчан запрошують на святкування дня народження Тараса Шевченка
Сегодня 15:10
Начальника полиции Сумского района, пойманного на взятке, отпустили под залог
Сегодня 15:00
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.