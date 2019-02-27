Сумской футзалист признан лучшим игроком февраля в Первой лиге Исполнительной дирекцией АФУ был определен лучшего игрока месяца в Первой лиге.

Им стал футзалист сумского «Food Centre-СумГУ» Дмитрий Игумнов.

В течение февраля состоялось Дмитрию удалось отличиться голом в матче с краматорским «Авангардом» и дважды поразить ворота НФК «Черкассы» в Первой лиге.

Кроме того, игроку сумчан удалось продемонстрировать собственную результативность в матчах Кубка Украины. Два гола в противостояниях с хмельницким «Соколом» позволили его команде стать участником «Финала четырех», сообщает пресс-служба Ассоциации футзала Украины.