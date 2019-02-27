Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:41207

Николай Белоцерковец - лучший игрок февраля в Экстра-лиге

Исполнительной дирекцией АФУ было определено лучшего игрока месяца в Экстра-лиге.

Им стал футзалист «Продэксима», воспитанник сумского футзала Николай Белоцерковец.

В течение февраля игрок херсонцев дважды поразил владения «ИнБев / НПУ», позволив своему клубу продолжить серию без поражений под руководством Хави Родригеса.

Кроме того, Белоцерковец отметился дублем в воротах «Альтернативы-Сервит» и помог своей команде попасть в «Финала четырех» Кубка Украины, сообщает пресс-служба Ассоциации футзала Украины.

Спорт Николай Белоцерковец Футзал

По тематике

Сумской футзалист признан лучшим игроком февраля в Первой лиге
Сегодня 16:49

Сумской футзалист признан лучшим игроком февраля в Первой лиге

Исполнительной дирекцией АФУ был определен лучшего игрока месяца в Первой лиге....

Сумские футзалисты примут лидера первой лиги
Сегодня 08:28

Сумские футзалисты примут лидера первой лиги

В Сумах снова футзал высочайшего уровня....

Сумские футзалисты на последних секундах упустили ничью в Харькове
Вчера 15:23

Сумские футзалисты на последних секундах упустили ничью в Харькове

В матче пятого тура чемпионата Украины среди студентов сумчане в один мяч уступили действующему победителю турнира....

Сумские футзалисты сыграют в «Финале четырех» кубка Украины в Ивано-Франковске
Вчера 08:55

Сумские футзалисты сыграют в «Финале четырех» кубка Украины в Ивано-Франковске

5 марта состоялось заседание президиума Ассоциации футзала Украины, главным вопросом которого стало определение города, в котором состоится «Финал четырех» Кубка...

«СДПУ» вплотную приближается к лидерам конференции
05.03.2019 17:49

«СДПУ» вплотную приближается к лидерам конференции

В матче пятого тура Студлиги Украины по футзалу сумский «СДПУ» дома разгромил гостей из Полтавы «ПНТУ» 9:0....

Новости

Минус пять: снялись сразу трое кандидатов в президенты
Сегодня 17:56
Николай Белоцерковец - лучший игрок февраля в Экстра-лиге
Сегодня 17:41
Як у Сумах відзначать день народження Шевченка
Сегодня 17:11
Сумской футзалист признан лучшим игроком февраля в Первой лиге
Сегодня 16:49
Сумчан запрошують на творчу зустріч із Адою Роговцевою
Сегодня 16:35
В Сумах соревновались студентки-волейболистки
Сегодня 16:30
Як і коли почне працювати електронна медична картка в Україні
Сегодня 16:28
На Сумщину приехал вице-премьер
Сегодня 16:20
Мэр Сум расщедрился на 6 грамот для женщин на 8 марта
Сегодня 15:49
Сумские водители сдали пьяного коллегу копам
Сегодня 15:19
Сумчан запрошують на святкування дня народження Тараса Шевченка
Сегодня 15:10
Начальника полиции Сумского района, пойманного на взятке, отпустили под залог
Сегодня 15:00
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.