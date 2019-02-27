Николай Белоцерковец - лучший игрок февраля в Экстра-лиге Исполнительной дирекцией АФУ было определено лучшего игрока месяца в Экстра-лиге.

Им стал футзалист «Продэксима», воспитанник сумского футзала Николай Белоцерковец.

В течение февраля игрок херсонцев дважды поразил владения «ИнБев / НПУ», позволив своему клубу продолжить серию без поражений под руководством Хави Родригеса.

Кроме того, Белоцерковец отметился дублем в воротах «Альтернативы-Сервит» и помог своей команде попасть в «Финала четырех» Кубка Украины, сообщает пресс-служба Ассоциации футзала Украины.