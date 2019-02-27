Николай Белоцерковец - лучший игрок февраля в Экстра-лиге

Им стал футзалист «Продэксима», воспитанник сумского футзала Николай Белоцерковец.
В течение февраля игрок херсонцев дважды поразил владения «ИнБев / НПУ», позволив своему клубу продолжить серию без поражений под руководством Хави Родригеса.
Кроме того, Белоцерковец отметился дублем в воротах «Альтернативы-Сервит» и помог своей команде попасть в «Финала четырех» Кубка Украины, сообщает пресс-служба Ассоциации футзала Украины.
Исполнительной дирекцией АФУ был определен лучшего игрока месяца в Первой лиге....
В Сумах снова футзал высочайшего уровня....
В матче пятого тура чемпионата Украины среди студентов сумчане в один мяч уступили действующему победителю турнира....
5 марта состоялось заседание президиума Ассоциации футзала Украины, главным вопросом которого стало определение города, в котором состоится «Финал четырех» Кубка...
В матче пятого тура Студлиги Украины по футзалу сумский «СДПУ» дома разгромил гостей из Полтавы «ПНТУ» 9:0....