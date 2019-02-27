Минус пять: снялись сразу трое кандидатов в президенты

Сергей Кривонос снялся в пользу нынешнего президента Украины Петра Порошенко, Евгений Муравев – в пользу Александра Вилкула, а Дмитрий Добродомов – в пользу Анатолия Гриценко.
Напомним: раньше в пользу Гриценко сняли свои кандидатуры Дмитрий Гнап и Андрей Садовый.
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В Сумах прошло координационное совещание руководителей правоохранительных органов Сумской области по обеспечению законности и правопорядка во время выборов Президента Украины....
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