Минус пять: снялись сразу трое кандидатов в президенты Сегодня, 7 марта, с выборов снялись три кандидата в президенты Украины.

Сергей Кривонос снялся в пользу нынешнего президента Украины Петра Порошенко, Евгений Муравев – в пользу Александра Вилкула, а Дмитрий Добродомов – в пользу Анатолия Гриценко. Напомним: раньше в пользу Гриценко сняли свои кандидатуры Дмитрий Гнап и Андрей Садовый.