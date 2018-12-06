Сумские бойцы получили признание

В рамках финала кубка Украины по панкратиону в Черкассах лучшие спортсмены и тренеры прошлого года получили заслуженные призы.
Лучшим спортсменом по грэпплингу стал чемпион мира Дмитрий Неткачев, в разделе «грэпплинг ги» победил Дмитрий Баранов. Лучшей среди девушек в грэпплинге стала вице-чемпионка мира 2018 года Светлана Скрипник. В панкратионе первенство завоевала Елена Сушко. Сумыми успешными тренерами по панкратиону стали Сергей Гаврыш (традишн) и Зернов Евгений (фулл), сообщил главный тренер сборной Украины по панкратиону Сергей Чередниченко.
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