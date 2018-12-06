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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:59133

Сумские бойцы получили признание

Воспитанники и тренеры сумской школы панкратиона и грепплинга получили признание в номинациях «Лучший спортсмен» и «Лучший тренер» 2018 года.

В рамках финала кубка Украины по панкратиону в Черкассах лучшие спортсмены и тренеры прошлого года получили заслуженные призы.

Лучшим спортсменом по грэпплингу стал чемпион мира Дмитрий Неткачев, в разделе «грэпплинг ги» победил Дмитрий Баранов. Лучшей среди девушек в грэпплинге стала вице-чемпионка мира 2018 года Светлана Скрипник. В панкратионе первенство завоевала Елена Сушко. Сумыми успешными тренерами по панкратиону стали Сергей Гаврыш (традишн) и Зернов Евгений (фулл), сообщил главный тренер сборной Украины по панкратиону Сергей Чередниченко.

Спорт Грэпплинг Панкратион

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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