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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Конотопе в изоляторе повесился подозреваемый в убийстве

В изоляторе временного содержания в Конотопе Сумской области повесился арестант.

Об этом пишет УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

Мужчина, 1972 года рождения, в 2018 году был арестован по подозрению в убийстве. В изолятор доставлен 6 марта для участия в подготовительном судебном заседании, назначенном на 7 марта. Через несколько часов после этого мужчину обнаружили в камере повешенным на простыне. 

По предварительной информации на теле покойного не обнаружено следов, свидетельствующих о насильственной смерти, кроме следов от повешения. 

Начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (убийство) с пометкой "самоубийство". Кроме того, проводится проверка соблюдения в изоляторе всех мер безопасности и надзора за содержащимися. 

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