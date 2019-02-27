Чемпионат мира по биатлону: результаты сумчанок в спринте Сегодня, 8 марта, во второй день чемпионата мира в шведском Эстерсунде прошла спринтерская гонка у женщин.

Погодные условия сегодня были заточены на крушение фаворитов. И не только мощнейшие порывы на огневых рубежах, приводившие к многочисленным промахам. Но и тяжелая, обильно присыпанная свежим снегом трасса, приводившая к падениям спортсменок, как, например, Кайсы Макаряйнен и Доротеи Вирер, пишет biathlon.com.ua.

Одним словом, условия способствовали успехам "темных лошадок". Однако на высшей ступени пьедестала почета все оказалось более чем логично. Анастасия Кузьмина - признанный мастер спринтерских гонок, двукратный олимпийский чемпион именно в этой дисциплине и четырехкратная победительница спринтов в Кубке мира за последние два сезона. Какое еще нужно резюме, чтобы претендовать на победу на чемпионате мира?

Ей этих аргументов оказалось достаточно, чтобы даже с одним промахом, продемонстрировав отличный ход по дистанции, выиграть 10 секунд у ближайшей из соперниц! И не сложно понять эмоции Кузьминой в финишном городке: после Олимпиады лидер сборной Словакии сомневалась, стоит ли продолжать карьеру. И все-таки, согласилась отбегать еще один сезон. Как видим, не напрасно! В сегодняшней гонке Кузьмина завоевала первое в карьере золото чемпионата мира!

Впрочем, на подиуме нашлось место для сюрприза. Хотя откровенной сенсацией второе место Ингрид Тандреволд назвать нельзя, поскольку 22-летняя норвежка в этом сезоне уже познала вкус личных подиумов в Кубке мира. И все же, медаль мирового первенства - высшее пока достижение в карьере недавней юниорки!

Наконец, бронза в упорной борьбе досталась Лауре Дальмайер. Накануне представительница Германии из-за болезни снялась со смешанной эстафеты, не сумев помочь команде в борьбе за медали. Но сегодня Лаура была настроена по-боевому, хотя и ощущался недостаток привычных кондиций. По чистому ходу у немки лишь 17-е время, но за счет чистой стрельбы Дальмаейр "выгрызла" место на подиуме, всего на 0,6 секунды опередив надежду местных болельщиков Ханну Эберг.

Увы, в списке приятных сюрпризов спринта нет фамилий украинских спортсменок. Лишь двое из четырех стартовавших сумели пробиться в зачетную зону. Лучшей в нашей сборной стала уроженка Сум Анастасия Меркушина - единственная в команде, сумевшая ограничиться одним кругом штрафа. Но сегодня Насте было тяжело и на трассе, да и на огневых рубежах она работала не так стремительно, как уже успела приучить болельщиков. Видимо, традиционные проблемы с восстановлением у наших спортсменок при стартах два дня подряд дали о себе знать... 28-е время на финише и минутное отставание от пьедестала почета позволяют надеяться на борьбу в гонке преследования, но пробиваться из таких глубин пелотона будет очень сложно.

Сумчанка Валя Семеренко взяла очень резвый старт - вплоть до прохождения контрольной отсечки Тирил Экхофф именно время украинки было ориентиром для всех соперниц. Но подкрепить хороший ход точной стрельбой первому стартовому номеру этой гонки не удалось. Два промаха уже на старте определили Вале роль догоняющей. И хотя стойку она отработала идеально, груз двух штрафных кругов не позволил претендовать на высокие места. На финише Валя отстала от результата Меркушиной всего на три секунды и расположилась в протоколе сразу за нею.

Те же два промаха в пассиве и у выпускницы СумГУ Юлии Джимы, хотя и заработаны они были на втором огневом рубеже. Но скоростью Юля была слабее других наших девушек, и все, чего смогла добиться - попасть в гонку преследования и поддержать командный результат в Кубке наций. Но 54-е место в гонке чемпионата мира - совсем не та цель, с которой Юля начинала подготовку к сезону под руководством Уроша Велепеца.

И уж совсем неудачной получилась гонка у сумчанки Виты Семеренко. На каждом из огневых рубежей Вита по два раза отправлялась на штрафные круги и в итоге оказалась лишь 76-й.

Лидер общего зачета Кубка мира Лиза Виттоцци впервые в карьере вышла на гонку в желтом бибе. Но, как показал спринт, итальянка пока оказалась калифом на час. Допустив три промаха на огневых рубежах, Виттоцци финишировала лишь с 21-м временем и теперь снова уступает 4 очка подруге по сборной Доротее Вирер, которая сегодня показала 10-й результат. К тому же, в гонку преследования Доро уйдет на полминуты раньше Лизы.

Но важно другое: увлекшись борьбой друг с другом, итальянки могут "прозевать" финишный рывок Анастасии Кузьминой, которая благодаря сегодняшней победе перебралась на третью позицию, и отстает от лидера всего на 57 баллов! Так же плотно в общем зачете идут и пять украинок, но занимают они лишь места с 34-го по 46-е.

Зато в Кубке наций нашей команде мало что угрожает: даже небольшой проигрыш в этой гонке ближайшим соперницам из Швейцарии не поколебал восьмую позицию украинской команды. Правда, и мечтать о бОльшем уже вряд ли приходится...

Ну а мечты украинских болельщиков на высокие места наших биатлонистов теперь переносятся на мужской спринт, который пройдет в Остерсунде завтра. В нем примут участие уроженцы Сумщины Руслан Ткаленко и Артем Тищенко.

Спринт. Женщины

1. Анастасия Кузьмина (1+0) 22:17,5

2. Ингрид-Ландмарк Тандреволд (0+0) +9,7

3. Лаура Дальмайер (0+0) +12,6

...

28. Анастасия Меркушина (0+1) +1:17,3

29. Валя Семеренко (2+0) +1:20,0

54. Юлия Джима (0+2) +2:20,6

76. Вита Семеренко (2+2) +3:05,6