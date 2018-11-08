Сумской теннисист отличился на Полтавщине

Воспитанника сумской «Теннисной академии» Иван Олейник в паре с Иваном Бойцовым (Днепр) завоевал бронзовые медали. В одиночке Иван занял 4-е место, проиграв в полуфинале победителю турнира.
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