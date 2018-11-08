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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумской теннисист отличился на Полтавщине

4-8 марта в Горишних Плавнях проходило теннисный турнир «Ferrexpo cup2» U-12 1-й категории ФТУ.

Воспитанника сумской «Теннисной академии» Иван Олейник в паре с Иваном Бойцовым (Днепр) завоевал бронзовые медали. В одиночке Иван занял 4-е место, проиграв в полуфинале победителю турнира.

Спорт Теннис
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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