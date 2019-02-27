Сумские волейболисты проиграли лидеру Сегодня, 8 марта, стартовал 14-ый тур чемпионата Украины по волейболу в Суперлиге.

Сумская команда «ШВСМ-СумДУ» играла в гостях против чемпиона Украины «Баркома-Кажаны» из Львова.

Сегодня львовяне продолжили свою выигрышную серию, одолев сумчан со счетом 3:0 (25-20, 25-13, 26-24). У победителей отличились Юрий Томин - 17 очков, Олег Шевченко - 12 и Евгений Кисилюк - 11. За сумчан по 8 очков набрали Александр Коваль и Виталий Утробин.

Остальные игры дня:

«Фаворит» (Лубны) - ВК «МХП-Винница» 0:3 (20:25, 24:26, 21:25)

«Сердце Подолья» (Винница) - «Юракадемия» (Харьков) 3:1 (25:23, 25:22, 22:25, 25:17)

«Новатор» (Хмельницкий) - «Буревестник-ШВСМ» (Чернигов) 2:3 (17:25, 25:7, 22:25, 25:20, 10:15)

Положение команд в турнирной таблице сейчас таково:

1. «Барком-Кажаны» 27 матчей, 24 победы, 3 поражения, 70 очков, соотношение партий 74 - 21

2. «Сердце Подолья» 27, 21, 6, 61, 71 - 31

3. ВК «МХП-Винница» 27, 20, 7, 60, 71 - 35

4. «Юракадемия» 27, 15, 12, 43, 56 - 52

5. «Новатор» 27, 13, 14, 38, 50 - 56

6. «ШВСМ-СумДУ» 27, 7, 20, 21, 35 - 71

7. «Фаворит» 27, 5, 22, 17, 30 - 75

8. «Буревестник-ШВСМ» 27, 3, 24, 14, 32 – 78

Завтра пройдут повторные матчи, но уже ясно, что сумчане по итогам регулярного чемпионата занимают шестое место и в плей-офф встретятся с третьей командой. Это однозначно будет одна из винницких команд – «Сердце Подолья» или «МХП-Винница».