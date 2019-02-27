Сумские футзалисты проиграли лидеру

На паркете манежа СумГУ «FoodCentre-СумДУ» принимал ивано-франковскую команду «Виза-Вторма». Это был центральный матч как тура, так и всего турнира, - встречались потенциальный лидер и реальный.
Гости открыли счет уже на 3-й минуте, а через минуту удвоили свое преимущество. Не прошло и 60 секунда один мяч отквитал Роман Зеленский. На 20-ой минуте Дмитрий Игумнов сравнял счет с дабл-пеналти (за 6-й фол соперников). В конце второго тайма гости забили победный гол, также с 102-метрового штрафного удара.
«Food Centre-СумДУ» — «Виза-Вторма» — 2:3
«Food Centre-СумДУ»: Козаченко — Зеленский, Мысловский, Велиев, Довгополов, Игумнов, Катеринин, Прощенко, Сорока — Петухов
«Виза-Вторма»: Борсук — Подолюк, Панькив, Кефа, Швед, Зеленкевич, Уграк, Москалик, Данив, Горбатый, Баланник, Кушецкий, Киндратив — Макогон
Голы: Зеленский, 4, Игумнов, 20 (с дабл-пенальти) — Данив, 3, Подолюк, 4, Кушецкий, 39 (с дабл-пенальти)
Предупреждения: Подолюк, 25, Панькив, 40
Это было первое поражение сумчан в сезоне, у них осталось 27 очка после 12 матчей и третье место. На 3 очка больше (и на 1 игру) у краматорского «Авангарда», у «Визы-Втормы» - 37 очков (в 15 играх).
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