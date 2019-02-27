Сумские волейболисты дали бой чемпиону Сегодня, 9 марта, завершился регулярный чемпионат Украины по волейболу в Суперлиге.

Сумская команда «ШВСМ-СумДУ» играла во Львове против действующего чемпиона и лидера чемпионата «Браокма-Кажаны». После вчерашнего «сухого» поражения, сегодня сумчане попытались дать бой именитому сопернику, выиграв первую партию, но уступив в следующих трех 1:3 (25-23, 16-25, 18-25, 21-25). Больше всего очков сумчанам принесли Иван Кривобок – 13, Александр Коваль и Кирилл Лиходил – по 8…

Остальные матчи дня:

«Новатор» Хмельницкий – «Буревестник-ШВСМ» Чернигов 3:0

«Сердце Подолья» Винница – «Юракадемия» Харьков 3:0

«Фаворит» Лубны – «МХП-Винница» 0:3.

По итогам регулярного чемпионата «Барком» занял первое место с 73 очками (25 побед и 3 поражения), дальше – «Сердце Подолья» - 64 (22-6), «МХП-Винница» - 63 (21-7), «Юракадемия» - 43 (15-13), «Новатор» - 41 (14-14), «ШВСМ-СумДУ» - 21 (7-21), «Фаворит» - 17 (5-23) и «Буревестник» - 14 (3-25).

В плей-офф наша команда встретится с «МХП-Винница».