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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:05271

Сумские волейболисты дали бой чемпиону

Сегодня, 9 марта, завершился регулярный чемпионат Украины по волейболу в Суперлиге.

Сумская команда «ШВСМ-СумДУ» играла во Львове против действующего чемпиона и лидера чемпионата «Браокма-Кажаны». После вчерашнего «сухого» поражения, сегодня сумчане попытались дать бой именитому сопернику, выиграв первую партию, но уступив в следующих трех 1:3 (25-23, 16-25, 18-25, 21-25). Больше всего очков сумчанам принесли Иван Кривобок – 13, Александр Коваль и Кирилл Лиходил – по 8…

Остальные матчи дня:

«Новатор» Хмельницкий – «Буревестник-ШВСМ» Чернигов 3:0

«Сердце Подолья» Винница – «Юракадемия» Харьков 3:0

«Фаворит» Лубны – «МХП-Винница» 0:3.

По итогам регулярного чемпионата «Барком» занял первое место с 73 очками (25 побед и 3 поражения), дальше – «Сердце Подолья» - 64 (22-6), «МХП-Винница» - 63 (21-7), «Юракадемия» - 43 (15-13), «Новатор» - 41 (14-14), «ШВСМ-СумДУ» - 21 (7-21), «Фаворит» - 17 (5-23) и «Буревестник» - 14 (3-25).

В плей-офф наша команда встретится с «МХП-Винница».

Спорт Волейбол ШВСМ-СумДУ

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Кино Планета Кино
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CINETECH+, 2D 11:10 14:40 19:15 22:00
«Гуцулка Ксеня» Алена Демьяненко (Украина, 2019)
«Гуцулка Ксеня» Алена Демьяненко (Украина, 2019)
Кино Дружба
10-00 - 60 грн.
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
Кино Космос
13:45—50 грн. 16:05—50 грн. 18:25—55 грн.
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
Кино Космос
12:00—45 грн.
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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