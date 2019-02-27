Чемпионат мира: сумские биатлонисты провалились в спринте Сегодня, 9 марта, в шведском Остерсунде на чемпионате мира по биатлону прошел мужской спринт.

Не успели первые стартовые номера добежать до стрельбища, как с неба начал валить снег! Да такой, что обслуживающий персонал стадиона с трудом успевал очищать щетками коврики для стрельбы. Условия на огневом рубеже били близки к идеальным, но вот на дистанции свежий снег внес существенные коррективы в работу лыж, пишет biathlon.com.ua.

Впрочем, снеговой заряд продлился всего несколько минут, но пришлись они аккурат на тот момент, когда стартовать пришлось лидеру украинской команды Дмитрию Пидручному! Потери во времени от необходимости "протаптывать" трассу можно оценить в 5-7 секунд. Но как же этих мгновений не хватило на финише!

Украинский капитан провел, наверное, лучший спринт в карьере! Довольно ритмичная, и главное - точная стрельба вывели Пидручного в число лидеров гонки! На дистанции последнего круга лыжи катили отменно - и сегодня в очередной раз можно сказать, что сервисмены постарались на славу. И Дима оставил на трассе все силы! Мощно накатывая на финиш, он атаковал лидерский на тот момент результат Кантена Фийона Майе, но, "откусив" четыре секунды отставания после стойки, линию финиша наш спортсмен пересек на 0,3 секунды позже француза!

Как оказалось позже, именно этих 0,3 секунд не хватило Дмитрию для медали чемпионата мира! Мы, наконец, увидели нашего спортсмена, который действительно подошел к чемпионату мира на пике формы! По чистой скорости Пидручный показал пятое время среди всех элитных биатлонистов мира! Упрекать капитану себя не в чем: скажем, в борьбе с Мартеном Фуркадом за позицию, Дима опередил семикратного обладателя Кубка мира на 16 секунд - именно за счет скорости последнего круга! И это при том, что француз шел последним из претендентов на бронзу и четко знал график соперников.

Четвертый результат - не только блестящее достижение само по себе, но и отличная стартовая позиция для завтрашнего преследования. Важно только "отпустить" эти мгновения, лишившие медали, в прошлое, и на персьют выйти с холодной головой и горячей спортивной злостью. Пока же - "цветы" чемпионата мира! Которые праздновать некогда. И при этом повторение лучшего результата в карьере на Кубке мира - в самый важный момент!

Впереди Пидручного уйдут "обидчик" Фийон Майе - мастер контактных гонок, а также Александр Логинов, который сегодня завоевал серебро. Ну а лидером в преследовании станет первый мужской чемпиона Остерсунда и абсолютный гегемон сезона - Йоханнес Бё. Норвежец и на этот раз подтвердил великолепную готовность и гигантский перевес над соперниками. Даже с кругом штрафа Йоханнес сумел "перебегать" всех конкурентов и на 13 секунд опередил ближайшего из преследователей. 13-я побед в сезоне и шестой выигранный спринт из восьми проведенных в нынешнем сезоне!

За борьбой Дмитрия Пидручного за медали чемпионата мира несколько в тени оказалась работа других украинцев, хотя и там решались вполне серьезные задачи на своем уровне.

Уроженец Сумщины Руслан Ткаленко, который неожиданно для себя стал вторым по опыту биатлонистом нашей команды в гонке чемпионата мира, первый огневой рубеж провел здорово, и перед стойкой мог претендовать даже на результат поблизости двадцатки сильнейших. Но последний выстрел, пущенный мимо цели, вынудил скорректировать планы. К сожалению, сил на последний круг не хватило. И, будучи после стойки 33-м, на финише Руслан оказался 42-м. Но ставить задачу на преследование - улучшить свою личную рекордную позицию на чемпионатах мира, вполне можно.

Для двух наших дебютантов, проводивших свои первые гонки чемпионатов мира, спринт сложился не очень удачно. Ни наш Артем Тищенко, имеющий за плечами немало стартов в Кубке мира, ни Виталий Труш, проводивший вообще первую в карьере гонку в такой сильной компании, не сумели проявить свои лучшие качества. Тищенко дважды промахнулся на стойке и финишировал 81-м, а Труш, имея в пассиве три промаха, свою первую гонку закончил с 94-м результатом.

В общем зачете Кубка мира Йоханнес Бё, даже лишившись 40 очков за гонку преследования в Солт-Лейк-Сити, продолжает наращивать перевес от соперников. Сейчас он составляет 297 очков, и уже завтра он может стать недосягаемым для соперников и досрочно завоевать Большой хрустальный глобус. Дмитрий Пидручный благодаря блестящему результату спринта поднялся в двадцатку лучших и практически гарантировал себе место в масс-старте чемпионата мира.

Завтра на чемпионате мира в Остерсунде - две гонки преследования. И нам будет за кого поболеть!

Спринт. Мужчины

1. Йоханнес Тингнес Бё (0+1) 24:37,6

2. Александр Логинов (0+0) +13,7

3. Кантен Фийон Майе (0+0) +16,5

4. Дмитрий Пидручный (0+0) +16,8

...

42. Руслан Ткаленко (0+1) +2:02,4

81. Артем Тищенко (0+2) +3:21,3

94. Виталий Труш (1+2) +4:15,5