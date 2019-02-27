Юниорский чемпионат Европы: лучшими среди украинцев были сумские биатлонисты Сегодня, 9 марта, на Юниорском чемпионате Европы по биатлону в Шушене (Норвегия) прошли спринтерские гонки.

Сначала на старт вышли юниоры. Сумчанин Богдан Цымбал вплоть до второй стрельбы шел лидером, но три промаха в стойке отбросили его далеко от борьбы за медали, - он 17-й. Отметим также четвертую скорострельность Богдана в этой гонке и хороший ход (в ТОП-8) по дистанции, пишет biathlon.com.ua.

При всего одном промахе в лёжке Юрию Сытнику удалось лишь побороться за минимальные кубковые очки в этом спринте. Но стрелял Юрий быстро и уверенно - шестое место по скорости стрельбы, - он 40-ой, с 1 очком в зачет юниорского кубка IBU.

Три выстрела суммарно послал мимо и Руслан Бригадир, но, будучи значительно медленнее Цымбала по трассе, на финише уступил ему почти две минуты, - 64-ое место.

Сергей Телень по разу ошибался на обоих рубежах и не был быстр ногами. Поэтому мог лишь претендовать на попадание в гонку преследования, но и это ему не удалось: 67-е место.

Совершенно не задалась сегодня гонка у Романа Боровика. Лишь половина закрытых мишеней отбросили его за пределы первой сотни на финише.

Сумчанин Евгений Ивченко и Владислав Кошовец не смогли составить компанию пятерым своим коллегам по команде, не выйдя на старт гонки.

Отметим, что во время сегодняшней гонки наблюдался ощутимый ветерок. Но некоторым повезло попасть на стрельбе в хорошие ветровые условия. Одним из таких счастливчиков стал и Сиверт Гутторм Баккен из Норвегии, которому идеальная стрельба при отличной скорости принесла золото спринта. Аналогичную точность показали и немец Тим Гротиан и итальянец Томмазо Джакомел, завоевав соответственно серебро и бронзу чемпионата Европы.

Украинцам в этой гонке приходится довольствоваться лишь попаданием двух наших парней в зачетную зону и гонку преследования, которая состоится завтра.

Спринт. Юниоры

1. Сиверт Гутторм Баккен (0+0) 24:48,1

2. Тим Гротиан (0+0) +7,5

3. Томмазо Джакомел (0+0) +24,6

...

17. Богдан Цымбал (0+3) +1:19,1

40. Юрий Сытник (1+0) +2:12,1

64. Руслан Бригадир (2+1) +3:06,1

67. Сергей Телень (1+1) +3:14,3

102. Роман Боровик (2+3) +5:43,3

Украинские девушки порадовали сегодня точностью в лёжке - шестеро из семи смогли отстреляться чисто. Лишь стартовавшая в последних номерах Валерия Дмитренко промахнулась одним выстрелом.

А вот на стойке не допустить ошибок удалось лишь двоим - Насте Рассказовой и Кристине Дмитренко. При этом особенно "болезненными" стали промахи глуховчанки Анны Кривонос и Екатерины Бех, которые до второй стрельбы шли среди лидеров. И общая скорость в пределах ТОП-20 не позволила им отыграть упущенное из-за двух штрафных кругов.

Победу в гонке смогла оформить стартовавшая в поздних стартовых номерах француженка Камилла Бене. Гийон Гигонна, как и победительница, прошла чисто оба рубежа и долгое время претендовала на первое место, но Камилла, идя по времени соперницы, смогла выиграть две с половиной секунды. Третье место у немки Юлиане Фрювирт.

Ханна Кебингер выходила на старт сегодняшнего спринта с потенциальной возможностью оформить досрочную победу в Юниорском кубке IBU. Отставание идущей второй в общем зачете Екатерины Бех составляло 81 очко. И Ханне удалось опередить Катю - как сегодня на трассе (финишировав на 10 позиций выше), так и в целом в сезоне.

Две украинки из ТОП-10 Юниорского кубка - Бех и Кривонос - смогли набрать и сегодня очки. И все наши биатлонистки получили право стартовать завтра в гонке преследования.

Спринт. Юниорки

1. Камилла Бене (0+0) 21:58,0

2. Гийон Гигонна (0+0) +2,4

3. Юлиане Фрювирт (0+1) +15,1

...

16. Анна Кривонос (0+2) +1:04,2

19. Екатерина Бех (0+2) +1:17,7

48. Анна Коваленко (0+1) +2:18,4

49. Кристина Дмитренко (0+0) +2:22,7

51. Анастасия Рассказова (0+0) +2:32,6

55. Валерия Дмитренко (1+1) +2:45,2

56. Любовь Кипяченкова (0+1) +2:46,0