Участницей нового “Холостяка” стала девушка из Кролевца

Никита Добрынин – это первый и единственный холостяк за всю историю шоу, которого выбрали телезрители путем активного голосования. Сейчас 30-летний холостяк является востребованным теле- и радиоведущим, главредом популярного мужского журнала XXL, пишет Глухів.info.

Среди 25 участниц есть и наша землячка – уроженка Кролевца Марина Скиба.

Марина подарила Холостяку «свое время». Девушка решила отдать мужчине свой телефон, чтобы не отвлекаться на почту, СМС и звонки. Никита предпочел вернуть гаджет на церемонии, но уже вместе с розой.