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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Участницей нового “Холостяка” стала девушка из Кролевца

8 марта на канале СТБ стартовал новый сезон шоу “Холостяк”. За сердце Никиты Добрынина в условиях жесткой конкуренции будут бороться самые красивые девушки страны.

Никита Добрынин – это первый и единственный холостяк за всю историю шоу, которого выбрали телезрители путем активного голосования.  Сейчас 30-летний холостяк является востребованным теле- и радиоведущим, главредом популярного мужского журнала XXL, пишет Глухів.info.

Среди 25 участниц есть и наша землячка – уроженка Кролевца Марина Скиба.

Марина подарила Холостяку «свое время». Девушка решила отдать мужчине свой телефон, чтобы не отвлекаться на почту, СМС и звонки. Никита предпочел вернуть гаджет на церемонии, но уже вместе с розой.

Досуг Кролевец Холостяк

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