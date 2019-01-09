Сумчан запрошують на презентацію «Життя без поліетилену»

Як сумські вчені розробили альтернативу поліетилену? Скільки часу займає біорозкладання винайдених матеріалів? Чи може розробка вирішити світову проблему пластикового забруднення? Про це та інше сумчанам розповість Дмитро Бідюк.
Дмитро Бідюк – CEO & Founder FoodBioPack, к.т.н., доцент кафедри технології харчування Сумського національного аграрного університету.
Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.
Вхід вільний.
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