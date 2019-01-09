Сумчан запрошують на презентацію «Життя без поліетилену» Книгарня «Є» запрошує на презентацію «Життя без поліетилену. Як FoodBioPack винайшли біорозкладні матеріали», що відбудеться 12 березня. Початок – о 18:30.

Як сумські вчені розробили альтернативу поліетилену? Скільки часу займає біорозкладання винайдених матеріалів? Чи може розробка вирішити світову проблему пластикового забруднення? Про це та інше сумчанам розповість Дмитро Бідюк. Дмитро Бідюк – CEO & Founder FoodBioPack, к.т.н., доцент кафедри технології харчування Сумського національного аграрного університету. Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44. Вхід вільний.