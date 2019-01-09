Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:00232

Сумчан запрошують на презентацію «Життя без поліетилену»

Книгарня «Є» запрошує на презентацію «Життя без поліетилену. Як FoodBioPack винайшли біорозкладні матеріали», що відбудеться 12 березня. Початок – о 18:30.

Як сумські вчені розробили альтернативу поліетилену? Скільки часу займає біорозкладання винайдених матеріалів? Чи може розробка вирішити світову проблему пластикового забруднення? Про це та інше сумчанам розповість Дмитро Бідюк.

Дмитро Бідюк – CEO & Founder FoodBioPack, к.т.н., доцент кафедри технології харчування Сумського національного аграрного університету.

Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.

Вхід вільний.

Общество Дмитрий Бидюк Книгарня Є Полиэтилен

По тематике

Сумчанка розкаже, як народжуються ілюстрації
22.02.2019 12:29

Сумчанка розкаже, як народжуються ілюстрації

Книгарня «Є» запрошує на лекцію Світлани Качуровської «Як народжуються книжкові ілюстрації: секрети художниці», що відбудеться 24 лютого....

Сумчанка розкаже, як народжуються ілюстрації
12.02.2019 08:07

Сумчанка розкаже, як народжуються ілюстрації

Книгарня «Є» запрошує на лекцію Світлани Качуровської «Як народжуються книжкові ілюстрації: секрети художниці», що відбудеться 24 лютого....

В Сумах «отказались» от полиэтиленовых пакетов
06.02.2019 11:59

В Сумах «отказались» от полиэтиленовых пакетов

Сегодня, 6 февраля, на сессии Сумского горсовета депутаты поддержали решение «О рассмотрении электронной петиции Шевченко Владимира Владимировича «Запрет использования одноразовых...

В Сумах пройдет встреча с писательницей Яной Опарий
18.01.2019 08:03

В Сумах пройдет встреча с писательницей Яной Опарий

Писательница Яна Опарий и ее книга «Мудрая кошка Варшава» возвращаются в Сумы....

Сумчан приглашают на встречу с писательницей Яной Опарий
09.01.2019 08:03

Сумчан приглашают на встречу с писательницей Яной Опарий

Писательница Яна Опарий и ее книга «Мудрая кошка Варшава» возвращаются в Сумы....

Новости

Возле «Лавины» хотят еще и пешеходный переход со светофором убрать
Сегодня 10:47
Открытый кубок Сум среди ветеранов: определились полуфиналисты
Сегодня 10:24
Сумчан запрошують на презентацію «Життя без поліетилену»
Сегодня 10:00
За неделю на территории области зарегистрировано 46 ЧП
Сегодня 09:50
Сумская колония и СИЗО платят налоги в районе
Сегодня 09:49
«Lex VSK-СумБуд» потерпел поражение в Северодонецке
Сегодня 09:34
В центре города компания избила сумчанина
Сегодня 09:18
Сумские пограничники нашли контрабандный груз орехов в поезде
Сегодня 09:14
В Сумах в аварию попал троллейбус (обновлено)
Сегодня 09:01
В Сумах обещают не жалеть денег на капремонт сквера Шевченко
Сегодня 08:48
Сумской студент завоевал «бронзу» в Марокко
Сегодня 08:30
Участницей нового “Холостяка” стала девушка из Кролевца
Сегодня 08:07
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:20 12:15 16:45
«Любовь и прочий зоопарк» Антони Кордье (Франция, Бельгия, 2017)
«Любовь и прочий зоопарк» Антони Кордье (Франция, Бельгия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:00
«Вернуть Бена» Питер Хеджес (США, 2018)
«Вернуть Бена» Питер Хеджес (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:00 20:00
«Родители лёгкого поведения» Фред Вульф (США, 2018)
«Родители лёгкого поведения» Фред Вульф (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:10 14:40 19:15 22:00
«Гуцулка Ксеня» Алена Демьяненко (Украина, 2019)
«Гуцулка Ксеня» Алена Демьяненко (Украина, 2019)
Кино Дружба
10-00 - 60 грн.
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
Кино Космос
13:45—50 грн. 16:05—50 грн. 18:25—55 грн.
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
Кино Космос
12:00—45 грн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.