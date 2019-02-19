Сумские пограничники обнаружили автомобиль, украденный в Италии 5 лет назад В пункте пропуска «Великая Писаревка» пограничники Сумского отряда обнаружили транспортное средство, который разыскивался Интерполом.

В международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Великая Писаревка» на выезд в Россию прибыл автомобиль марки «FORD KUGA» итальянской регистрации. Во время осуществления пограничного контроля на транспортное средство, которым управлял наш соотечественник, сработала база данных Интерпола.

В ходе проверочных мероприятий пограничники выяснили, что указанный автомобиль числится в базе данных Интерпола как таковой, что находится в международном розыске. Также установлено, что транспортное средство было похищено еще весной 2014 года в Италии.

Сейчас по данному факту проинформировано подразделение международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины. Внедорожник 2010 года выпуска установленным порядком передали работникам полиции для проведения дальнейшей проверки.