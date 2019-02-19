Сумские пограничники обнаружили автомобиль, украденный в Италии 5 лет назад

В международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Великая Писаревка» на выезд в Россию прибыл автомобиль марки «FORD KUGA» итальянской регистрации. Во время осуществления пограничного контроля на транспортное средство, которым управлял наш соотечественник, сработала база данных Интерпола.
В ходе проверочных мероприятий пограничники выяснили, что указанный автомобиль числится в базе данных Интерпола как таковой, что находится в международном розыске. Также установлено, что транспортное средство было похищено еще весной 2014 года в Италии.
Сейчас по данному факту проинформировано подразделение международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины. Внедорожник 2010 года выпуска установленным порядком передали работникам полиции для проведения дальнейшей проверки.
Мотоцикл похитил из гаража пенсионерки 31-летний житель Шостки....
В пункте пропуска «Бачевск» двое граждан Узбекистана пытались подкупить пограничников....
В пункте пропуска «Бачевск» сумские пограничники с помощью четвероногого помощника обнаружили патроны к травматическому оружию....
В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы пресекли попытку незаконного перемещения через границу старинных монет...
В Россию двое украинцев пытались перевезти камни янтаря на теле....