Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:33319

Сумские пограничники обнаружили автомобиль, украденный в Италии 5 лет назад

В пункте пропуска «Великая Писаревка» пограничники Сумского отряда обнаружили транспортное средство, который разыскивался Интерполом.

В международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Великая Писаревка» на выезд в Россию прибыл автомобиль марки «FORD KUGA» итальянской регистрации. Во время осуществления пограничного контроля на транспортное средство, которым управлял наш соотечественник, сработала база данных Интерпола.

В ходе проверочных мероприятий пограничники выяснили, что указанный автомобиль числится в базе данных Интерпола как таковой, что находится в международном розыске. Также установлено, что транспортное средство было похищено еще весной 2014 года в Италии.

Сейчас по данному факту проинформировано подразделение международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины. Внедорожник 2010 года выпуска установленным порядком передали работникам полиции для проведения дальнейшей проверки.

Право Интерпол Пограничники Угон

По тематике

07.03.2019 13:21

В Шостке поймали мотоугонщика

Мотоцикл похитил из гаража пенсионерки 31-летний житель Шостки....

Сумских пограничников пытались подкупить узбекистанцы
07.03.2019 12:54

Сумских пограничников пытались подкупить узбекистанцы

В пункте пропуска «Бачевск» двое граждан Узбекистана пытались подкупить пограничников....

Пограничный пес нашел патроны в бардачке "Лексуса"
06.03.2019 09:23

Пограничный пес нашел патроны в бардачке "Лексуса"

В пункте пропуска «Бачевск» сумские пограничники с помощью четвероногого помощника обнаружили патроны к травматическому оружию....

Сумские пограничники обнаружили старинные монеты
06.03.2019 08:33

Сумские пограничники обнаружили старинные монеты

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы пресекли попытку незаконного перемещения через границу старинных монет...

Сумские пограничники нашли янтарь на телах нарушителей
19.02.2019 10:06

Сумские пограничники нашли янтарь на телах нарушителей

В Россию двое украинцев пытались перевезти камни янтаря на теле....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:20 12:15 16:45
«Любовь и прочий зоопарк» Антони Кордье (Франция, Бельгия, 2017)
«Любовь и прочий зоопарк» Антони Кордье (Франция, Бельгия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:00
«Вернуть Бена» Питер Хеджес (США, 2018)
«Вернуть Бена» Питер Хеджес (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:00 20:00
«Родители лёгкого поведения» Фред Вульф (США, 2018)
«Родители лёгкого поведения» Фред Вульф (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:10 14:40 19:15 22:00
«Гуцулка Ксеня» Алена Демьяненко (Украина, 2019)
«Гуцулка Ксеня» Алена Демьяненко (Украина, 2019)
Кино Дружба
10-00 - 60 грн.
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
Кино Космос
13:45—50 грн. 16:05—50 грн. 18:25—55 грн.
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
Кино Космос
12:00—45 грн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.