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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Тарас Шелестюк вернулся в ринг победой (видео)

Сумской боксёр-профессионал полусредней весовой категории Тарас Шелестюк (17-0, 10 KO) выиграл свой бой в вечере бокса компании Thompson Boxing Promotions в Калифорнии, США.

Бронзовый призёр Олимпийских Игр-2012 единогласным решением судей победил 28-летнего мексиканца Мартина Анхеля Мартинеса (19-17-1, 12 КО).

По итогам 8 раундов все судьи отдали победу украинцу с одинаковым счетом 80-71.

Спорт Бокс Тарас Шелестюк

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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