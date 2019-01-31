Тарас Шелестюк вернулся в ринг победой (видео)

Бронзовый призёр Олимпийских Игр-2012 единогласным решением судей победил 28-летнего мексиканца Мартина Анхеля Мартинеса (19-17-1, 12 КО).
По итогам 8 раундов все судьи отдали победу украинцу с одинаковым счетом 80-71.
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