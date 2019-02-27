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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах спасатели тренировались тушить пожар на избирательном участке

Спасатели вместе с работниками полиции отработали реагирование на нештатные ситуации во время выборов президента Украины.

9 марта в г.Сумы состоялись совместные тактико-специальные учения подразделений Главного управления Национальной полиции, Управление патрульной полиции и Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области.

Цель тренировок - отработка взаимодействия по обеспечению общественного порядка, пожарной и техногенной безопасности, реагирование на нештатные ситуации во время выборов президента Украины.

В ходе учений были смоделированы различные вводные относительно осложнения ситуации от сокрытия бюллетеней, совершения хулиганских действий, заминирования и пожара до блокирования и попытки силового захвата избирательного участка.

В частности, по сценарию произошло возгорание в кабинке для голосования. Срочно была организована эвакуация людей из помещения. На место условной чрезвычайной ситуации прибыли пожарные, которые ликвидировали пожар и предотвратили его дальнейшее распространение.

Всего из Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области в тренировках приняли участие 21 человек личного состава на 5-ти единицах техники, сообщает пресс-служба ведомства.

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