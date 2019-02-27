В Сумах спасатели тренировались тушить пожар на избирательном участке

9 марта в г.Сумы состоялись совместные тактико-специальные учения подразделений Главного управления Национальной полиции, Управление патрульной полиции и Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области.
Цель тренировок - отработка взаимодействия по обеспечению общественного порядка, пожарной и техногенной безопасности, реагирование на нештатные ситуации во время выборов президента Украины.
В ходе учений были смоделированы различные вводные относительно осложнения ситуации от сокрытия бюллетеней, совершения хулиганских действий, заминирования и пожара до блокирования и попытки силового захвата избирательного участка.
В частности, по сценарию произошло возгорание в кабинке для голосования. Срочно была организована эвакуация людей из помещения. На место условной чрезвычайной ситуации прибыли пожарные, которые ликвидировали пожар и предотвратили его дальнейшее распространение.
Всего из Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области в тренировках приняли участие 21 человек личного состава на 5-ти единицах техники, сообщает пресс-служба ведомства.
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