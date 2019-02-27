В Сумах провели женский чемпионат области по волейболу

Соревнования, в которых приняли участие 6 команд, прошли в зале областной ДЮСШ.
Победителем стала команда «МИГ» (Харьков), 2 место - «Bliss» (Сумы), 3 место - «СумГУ» (Сумы), 4 место - Сборная Сумской области, 5 и 6 места поделили между собой ОДЮСШ (Сумы), «Терешки» (Полтавская область).
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