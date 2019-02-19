В Тростянце пройдет чемпионат Сумщины по гиревому спорту

В программе: двоеборье, рывок. Принимают участие все возрастные категории: дети, молодежь, взрослые, ветераны. Начало в 10.00.
Приглашаются все, кому интересно.
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