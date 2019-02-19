В Тростянце пройдет чемпионат Сумщины по гиревому спорту 16 -17 марта в Тростянце в спортивном зале «Локомотив» состоится чемпионат области и открытый городской турнир по гиревому спорту.

В программе: двоеборье, рывок. Принимают участие все возрастные категории: дети, молодежь, взрослые, ветераны. Начало в 10.00. Приглашаются все, кому интересно.