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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:10226

В Тростянце пройдет чемпионат Сумщины по гиревому спорту

16 -17 марта в Тростянце в спортивном зале «Локомотив» состоится чемпионат области и открытый городской турнир по гиревому спорту.

В программе: двоеборье, рывок. Принимают участие все возрастные категории: дети, молодежь, взрослые, ветераны. Начало в 10.00.

Приглашаются все, кому интересно.

Спорт Гиревой спорт Тростянец

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02.03.2019 13:22

На Сумщине спасатели достали из реки тела двух утопленников

1 марта в 14:52 в г. Тростянец отделение дежурного караула 24-й государственной пожарно-спасательной части было привлечено для поднятия из р....

В Тростянце будут реконструировать спортивную базу в Нескучном
28.02.2019 15:48

В Тростянце будут реконструировать спортивную базу в Нескучном

Архитектурно-градостроительный совет Тростянца одобрил проект плана построения спортивной базы в Нескучном....

Мэр Тростянца уже 14 лет у власти
25.02.2019 11:03

Мэр Тростянца уже 14 лет у власти

Сегодня, 25 февраля, коллектив Тростянецкой городского совета поздравил своего руководителя, главу Тростянецкой городской громады Юрия Бову с 14-й годовщиной работы...

20.02.2019 15:58

Новый УЗИ-аппарат приобретут в Тростянецкую больницу

Переоснащение Тростянецкой городской больницы идет быстрыми темпами....

Новый итальянский рентген-аппарат заработал в Тростянецкой больнице
19.02.2019 14:24

Новый итальянский рентген-аппарат заработал в Тростянецкой больнице

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Тростянца Юрий Бова....

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«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
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Кино Планета Кино
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«Любовь и прочий зоопарк» Антони Кордье (Франция, Бельгия, 2017)
«Любовь и прочий зоопарк» Антони Кордье (Франция, Бельгия, 2017)
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«Вернуть Бена» Питер Хеджес (США, 2018)
«Вернуть Бена» Питер Хеджес (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:00 20:00
«Родители лёгкого поведения» Фред Вульф (США, 2018)
«Родители лёгкого поведения» Фред Вульф (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:10 14:40 19:15 22:00
«Гуцулка Ксеня» Алена Демьяненко (Украина, 2019)
«Гуцулка Ксеня» Алена Демьяненко (Украина, 2019)
Кино Дружба
10-00 - 60 грн.
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
Кино Космос
13:45—50 грн. 16:05—50 грн. 18:25—55 грн.
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
Кино Космос
12:00—45 грн.
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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