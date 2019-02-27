Сумской биатлонист «в цветах» на юниорском чемпионате Европы В Шушене (Норвегия) завершился юниорский чемпионат Европы по биатлону.

Сегодня, 10 марта, спортсмены бежали гонки преследования. Сначала на старт вышли парни.

Гонка проходила в условиях очень сильного порывистого ветра, что предопределило ее характер: основная борьба разворачивалась в очных перестрелках на огневых рубежах, пишет biathlon.com.ua.

Уже после первого огневого рубежа с единоличным лидерством в персьюте было покончено: победитель спринта Сиверт Гутторм Баккен допустил промах, и чисто отстрелявшийся немец Тим Гротиан удобно устроился на дистанции вслед за норвежцем. Их слаженный дуэт продержался вплоть до третьего рубежа, на котором Баккен заработал два круга штрафа. Но Гротиан при этом - четыре!

Норвежец же, добавив еще два круга штрафа на заключительной стойке, упустил победу, "подарив" ее самому точному снайперу этого персьюта - немцу Юлиану Холланду, который допустил лишь две неточности на четырех огневых рубежах и на финише опередил Баккена на 15 секунд. При этом стартовал Холланд лишь с 10-го места!

Гротиану же пришлось бороться лишь за бронзу. Но здесь у Тима все получилось: обладая уникальным заключительным кругом, он легко расправился с финном Якко Олави Ранта. Дополнительным "утешением" немцу за упущенный шанс бороться за золото стало окончательное оформление итоговой победы в общем зачете Юниорского кубка IBU, в котором Гротиан обошел швейцарца Себастьяна Сталдера на 62 очка.

Очень неплохую, грамотную гонку провел лидер юниорской сборной Украины сумчанин Богдан Цымбал. Понимая, что в такую погоду без промахов все равно не обойтись, а хороший результат при старте с 17-й позиции может принести только риск, наш спортсмен избрал тактику высокой скорострельности, и на первой половине гонки она дала результат! После двух огневых рубежей Богдан переместился в шестерку лучших!

На трассе, правда, Цымбал несколько уступал идущим впереди спортсменам, и ситуация вынуждала рисковать и на стойке. А этого делать уже было нельзя. Третий рубеж обошелся украинцу очень дорого: четырьмя кругами штрафа и откатом на границу первой десятки. Но на последней стойке Богдан вновь исправил ситуацию: ограничившись одним кругом штрафа, он вернулся на шестую позицию и свою последнюю гонку на чемпионате завершил в "цветах"! В итоге у украинца - седьмой лыжный ход в гонке и четвертая скорострельность! Поздравляем, Богдан!

Второй из стартовавших украинцев Юрий Сытник работу на огневых рубежах выполнил еще менее удачно, и при девяти промахах сумел финишировать на 54-й позиции. Правда, один раз Юрий все же смог по-настоящему удивить. Первую стойку он провел всего за 15,5 секунд!!! И при этом допустил всего один промах!

Гонка преследования. Юниоры

1. Юлиан Холланд (0+0+2+0) 36:23,5

2. Сиверт Гутторм Баккен (1+1+2+2) +14,8

3. Тим Гротиан (0+1+4+1) +22,1

...

6. Богдан Цымбал (1+0+4+1) +1:49,0

54. Юрий Сытник (2+2+1+4) +7:09,2

Последняя гонка юниорского чемпионата Европы в Норвегия Шушене также прошла под аккомпанемент сильного бокового ветра. Хотя в отличие от персьюта у ребят, девушкам повезло чуть больше: ветер имел более предсказуемый, постоянный характер.

Украинки Анна Кривонос и Екатерина Бех бОльшую часть дистанции прошли рядом друг с другом, постепенно поднимаясь в промежуточном протоколе со своих 16-й и 19-й стартовых позиций соответственно. Разошлись их пути на третьем огневом рубеже: Катя промахнулась лишь однажды и продолжила борьбу за "цветочные" места, а Аня ушла на два штрафных круга, после чего пределом мечтаний стала десятка сильнейших.

Четвертый рубеж соотношения сил между украинками не изменил, но выполнение задач-максимум для них сделал невозможным. Бех и Кривонос допустили по три промаха, и в итоге финишировали на 11-м и 15-м местах. Хотя для Кати, стартовавшей 19-й, это существенный прогресс в гонке.

Из большой группы украинских девушек, стартовавших на границе топ-50, пробиться в зачетную зону сумела лишь Валерия Дмитренко, за счет стрельбы всего лишь с тремя штрафами. Ее младшая сестра Кристина также по ходу персьюта поднималась в топ-40, но на финиш пришла 44-й. У Анастасиии Рассказовой 49-й результат, а Анна Коваленко финишировала 53-й.

А последней чемпионкой Шушена стала немка Юлиане Фрювирт. Допустив всего три ошибки на огневых рубежах (второй по точности результат в персьюте) она на финише на 11 секунд опередила свою подругу по команде и свежеиспеченную обладательницу Юниорского Кубка IBU Ханну Кебингер. А заодно, благодаря заработанным сегодня очкам, Фрювирт поднялась на второе место в общем зачете, отодвинув Екатерину Бех на четвертую позицию.

Для Кати сезон еще не окончен. Она переезжает в Холменколлен, где получит шанс благодаря персональной квоте выступить на последнем этапе Кубка мира. Остальные юниоры еще могут продолжить сезон на юниорском и взрослом чемпионате Украины, которые пройдут в Сянках 14-18 марта и 20-24 марта соответственно.

Гонка преследования. Юниорки

1. Юлиане Фрювирт (0+1+1+1) 32:14,8

2. Ханна Кебингер (1+0+3+0) +10,7

3. Анастасия Кайшева (1+0+1+2) +21,8

...

11. Екатерина Бех (1+0+1+3) +1:49,9

15. Анна Кривонос (1+0+2+3) +2:37,7

40. Валерия Дмитренко (1+0+2+0) +4:51,9

44. Кристина Дмитренко (0+3+0+2) +5:17,9

49. Анастасия Рассказова (2+0+2+0) +5:32,6

53. Анна Коваленко (1+1+1+3) +5:51,3