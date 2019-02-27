«Lex VSK-СумБуд» потерпел поражение в Северодонецке

«ЩИТ» (Северодонецк) — «Lех VSK-СумБуд» (Сумы) 8:6 (3:4)
«ЩИТ»: Кременчуцкий — Лазыкин, Стебловский, Шелестинский, Кузьменко, Чумаков, Кравченко, Королёв, Трехлеб, Матухно, Завгородний
«Lех VSK-СумБуд»: Скотников — Ожог, Пацюк, Линник, Ханюков, Кодак, Пархоменко, Наровенко, Карацюба
Голы: Лазыкин (11), Кузьменко (13, 14), Стебловский (27, 30, 39), Чумаков (28, 40) — Кодак (10, 14, 27), Линник (11), Ханюков (17), Пархоменко (24)
Предупреждения: Карацюба, Линник (оба — «Lех VSK-СумБуд»)
Ответная игра состоится в Сумах в следующую субботу.
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