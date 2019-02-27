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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:34197

«Lex VSK-СумБуд» потерпел поражение в Северодонецке

В первом матче 1/8 финала Второй лиги чемпионата Украины по футзалу сумчане уступили на выезде северодонецкому «ЩИТу».

«ЩИТ» (Северодонецк) — «Lех VSK-СумБуд» (Сумы) 8:6 (3:4)

«ЩИТ»: Кременчуцкий — Лазыкин, Стебловский, Шелестинский, Кузьменко, Чумаков, Кравченко, Королёв, Трехлеб, Матухно, Завгородний

«Lех VSK-СумБуд»: Скотников — Ожог, Пацюк, Линник, Ханюков, Кодак, Пархоменко, Наровенко, Карацюба

Голы: Лазыкин (11), Кузьменко (13, 14), Стебловский (27, 30, 39), Чумаков (28, 40) — Кодак (10, 14, 27), Линник (11), Ханюков (17), Пархоменко (24)

Предупреждения: Карацюба, Линник (оба — «Lех VSK-СумБуд»)

Ответная игра состоится в Сумах в следующую субботу.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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