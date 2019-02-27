Чемпионат мира по биатлону: сумчанки снова без медалей

Первыми сегодня на старт гонки преследования вышли женщины.
Первой испытать на себе все "прелести" остерсундского ветра довелось словачки Анастасии Кузьминой, которая после уверенной победы в спринте на гонку преследования выходила в статусе фаворита. Но все для Насти перевернулось с ног на голову уже на первой стрельбе: два промаха не просто лишили представительницу Словакии лидерства, но отправили в район 6-8 места, где Кузьмина и балансировала на протяжении всей гонки. Ни одного рубежа чемпионка мира в спринте не прошла чисто, и в итоге финишировала шестой - не плохо для семи кругов штрафа, пишет biathlon.com.ua.
А уже после двух рубежей в лежке у гонки были совсем другие герои! Из тройки призеров предыдущей гонки свои позиции в лидирующем квартете сохранила лишь Лаура Дальмайер. А компанию ей составили Дениз Херрманн, Мона Брорссон и Тирил Экхофф.
Третий рубеж - и залихватское перо невидимого автора этой "драмы" рисует новый непредсказуемый сюжетный поворот! Первую стойку лидеры проходят с массовыми промахами: два круга штрафа - это еще не самый плохой результат в течение этого испытания. Но что делает Брорссон? Словно сговорившись с домашним ветром, она, методично и порой тщательно выцеливая, закрывает все мишени и уходит лидером, имея запас более чем в полминуты! Для такой острой и конкуретной гонки - пропасть! В погоню устремился дуэт немок Херрманн-Дальмайер, а сзади на дистанции еще одного неточного выстрела отправилась Экхофф в компании с еще одной шведкой Ханной Эберг.
Четвертый рубеж - и сердца зрителей на трибунах, кажется, даже перестали биться, чтобы не помешать ненароком своей новой восходящей звезде добиться высшего личного успеха в карьере. До сих пор в карьере Моны Брорссон, которая через пару недель отпразднует свой 29-й день рождения, еще не было личных подиумов в Кубке мира, а из побед было лишь два золота чемпионатов Европы, последнее из которых - совсем недавно в Раубичах. Пять точных выстрелов отделяли Брорссон от победы на домашнем чемпионате мира. Но...
Лишь одна мишень после выстрелов шведки оказалась готова закрыться, а остальные четыре беспощадно жестоким взглядом провожали Мону, отправлявшуюся на штрафные круги. Кто же стоит в очереди на промахи дальше?
А из лидеров - никто! Четыре незакрытых Брорссон мишеней "широко открытыми глазами" наблюдали за тем, как быстро и точно расправляется со своими выстрелами Дениз Херрманн! Даже если бы немка заработала круг штрафа, она, пожалуй, смогла бы отвоевать золото. Но, окрыленная чистой стрельбой, она просто ушла на круг почета - за первой личной медалью чемпионатов мира. Золотой медалью! Из четырех побед Херрманн в гонках сильнейших биатлонисток мира три были добыты в гонках преследования! И теперь попробуйте сказать, что четыре рубежа - не для немецкой экс-лыжницы!
Еще одна драма разыгралась в борьбе за серебро. Лаура Дальмайер слишком тщательно выцеливала мишени на заключительном рубеже и уходила на последний круг, имея всего семь секунд запаса перед Тирил Экхофф. Но норвежка была решительно настроена побороться за медаль более дорогого достоинства, и уже к середине круга догнала соперницу. А за несколько метров до начала финишной прямой и вышла вперед! Лаура, собрав в кулак всю волю и последние силы, совершила рывок и поравнялась с норвежкой! Но на последние 15-20 метров резкости уже не хватило: серебро - у Экхофф, а Дальмайер довольствуется второй подряд бронзой.
На фоне головокружительных событий во главе гонки, персьют в исполнении украинских девушек прошел более спокойно, хотя наверняка - и у них эмоции бурлили и норовили выплеснуться через край. Уроженка Сум Анастасия Меркушина провела очень качественную гонку преследования. Два рубежа, первый и последний, Настя прошла без промахов, но на втором и третьем каждый раза зарабатывала по два круга штрафа, что отбрасывало ее вниз от борьбы за более высокие позиции. В итоге, стартовав 28-й, к финишу Меркушина сумела отыграть 13 позиций и финишировать на 15-м месте, тем самым повысив свои шансы на то, чтобы заработать путевку в масс-старт чемпионата мира.
А вот для сумчанки Вали Семеренко эта задача сегодня усложнилась. Шесть промахов не позволили нашей олимпийской чемпионке подняться выше 38-го места на финише, и теперь вся надежда - на индивидуальную гонку.
Шведская драма была бы не полной, если бы она не принесла очередной поворот в сюжет борьбы в общем зачете Кубка мира. Доротея Вирер, лишь позавчера вернувшая себе желтый биб лидера, сегодня финишировала 20-й снова вынуждена была отдать его подруге по сборной Лизе Виттоцци, которая в персьюте оказалась на 10 позиций выше! Между двумя итальянками все еще минимальное расстояние - всего шесть очков, но теперь в пользу Виттоцци. А позади, всего в каких-то 48-ми баллах, притаилась Анастасия Кузьмина, у которой в запасе есть свой персональный "сценарист" с голливудским сюжетом выигрыша Большого хрустального глобуса в завершение блистательной карьеры!
Преследование. Женщины
1. Дениз Херрманн (0+0+2+0) 31:45,9
2. Тирил Экхофф (0+0+2+0) +31,4
3. Лаура Дальмайер (0+0+1+0) +31,6
...
15. Анастасия Меркушина (0+2+2+0) +2:51,7
38. Валя Семеренко (3+1+1+1) +4:56,8
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