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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:37249

Чемпионат мира по биатлону: сумчанки снова без медалей

В Остерсунде (Швеция) продолжается чемпионат мира по биатлону.

Первыми сегодня на старт гонки преследования вышли женщины.

Первой испытать на себе все "прелести" остерсундского ветра довелось словачки Анастасии Кузьминой, которая после уверенной победы в спринте на гонку преследования выходила в статусе фаворита. Но все для Насти перевернулось с ног на голову уже на первой стрельбе: два промаха не просто лишили представительницу Словакии лидерства, но отправили в район 6-8 места, где Кузьмина и балансировала на протяжении всей гонки. Ни одного рубежа чемпионка мира в спринте не прошла чисто, и в итоге финишировала шестой - не плохо для семи кругов штрафа, пишет biathlon.com.ua.

А уже после двух рубежей в лежке у гонки были совсем другие герои! Из тройки призеров предыдущей гонки свои позиции в лидирующем квартете сохранила лишь Лаура Дальмайер. А компанию ей составили Дениз Херрманн, Мона Брорссон и Тирил Экхофф.

Третий рубеж - и залихватское перо невидимого автора этой "драмы" рисует новый непредсказуемый сюжетный поворот! Первую стойку лидеры проходят с массовыми промахами: два круга штрафа - это еще не самый плохой результат в течение этого испытания. Но что делает Брорссон? Словно сговорившись с домашним ветром, она, методично и порой тщательно выцеливая, закрывает все мишени и уходит лидером, имея запас более чем в полминуты! Для такой острой и конкуретной гонки - пропасть! В погоню устремился дуэт немок Херрманн-Дальмайер, а сзади на дистанции еще одного неточного выстрела отправилась Экхофф в компании с еще одной шведкой Ханной Эберг.

Четвертый рубеж - и сердца зрителей на трибунах, кажется, даже перестали биться, чтобы не помешать ненароком своей новой восходящей звезде добиться высшего личного успеха в карьере. До сих пор в карьере Моны Брорссон, которая через пару недель отпразднует свой 29-й день рождения, еще не было личных подиумов в Кубке мира, а из побед было лишь два золота чемпионатов Европы, последнее из которых - совсем недавно в Раубичах. Пять точных выстрелов отделяли Брорссон от победы на домашнем чемпионате мира. Но...

Лишь одна мишень после выстрелов шведки оказалась готова закрыться, а остальные четыре беспощадно жестоким взглядом провожали Мону, отправлявшуюся на штрафные круги. Кто же стоит в очереди на промахи дальше?

А из лидеров - никто! Четыре незакрытых Брорссон мишеней "широко открытыми глазами" наблюдали за тем, как быстро и точно расправляется со своими выстрелами Дениз Херрманн! Даже если бы немка заработала круг штрафа, она, пожалуй, смогла бы отвоевать золото. Но, окрыленная чистой стрельбой, она просто ушла на круг почета - за первой личной медалью чемпионатов мира. Золотой медалью! Из четырех побед Херрманн в гонках сильнейших биатлонисток мира три были добыты в гонках преследования! И теперь попробуйте сказать, что четыре рубежа - не для немецкой экс-лыжницы!

Еще одна драма разыгралась в борьбе за серебро. Лаура Дальмайер слишком тщательно выцеливала мишени на заключительном рубеже и уходила на последний круг, имея всего семь секунд запаса перед Тирил Экхофф. Но норвежка была решительно настроена побороться за медаль более дорогого достоинства, и уже к середине круга догнала соперницу. А за несколько метров до начала финишной прямой и вышла вперед! Лаура, собрав в кулак всю волю и последние силы, совершила рывок и поравнялась с норвежкой! Но на последние 15-20 метров резкости уже не хватило: серебро - у Экхофф, а Дальмайер довольствуется второй подряд бронзой.

На фоне головокружительных событий во главе гонки, персьют в исполнении украинских девушек прошел более спокойно, хотя наверняка - и у них эмоции бурлили и норовили выплеснуться через край. Уроженка Сум Анастасия Меркушина провела очень качественную гонку преследования. Два рубежа, первый и последний, Настя прошла без промахов, но на втором и третьем каждый раза зарабатывала по два круга штрафа, что отбрасывало ее вниз от борьбы за более высокие позиции. В итоге, стартовав 28-й, к финишу Меркушина сумела отыграть 13 позиций и финишировать на 15-м месте, тем самым повысив свои шансы на то, чтобы заработать путевку в масс-старт чемпионата мира.

А вот для сумчанки Вали Семеренко эта задача сегодня усложнилась. Шесть промахов не позволили нашей олимпийской чемпионке подняться выше 38-го места на финише, и теперь вся надежда - на индивидуальную гонку.

Шведская драма была бы не полной, если бы она не принесла очередной поворот в сюжет борьбы в общем зачете Кубка мира. Доротея Вирер, лишь позавчера вернувшая себе желтый биб лидера, сегодня финишировала 20-й снова вынуждена была отдать его подруге по сборной Лизе Виттоцци, которая в персьюте оказалась на 10 позиций выше! Между двумя итальянками все еще минимальное расстояние - всего шесть очков, но теперь в пользу Виттоцци. А позади, всего в каких-то 48-ми баллах, притаилась Анастасия Кузьмина, у которой в запасе есть свой персональный "сценарист" с голливудским сюжетом выигрыша Большого хрустального глобуса в завершение блистательной карьеры!

Преследование. Женщины

1.  Дениз Херрманн (0+0+2+0)  31:45,9

2.  Тирил Экхофф (0+0+2+0)  +31,4

3.  Лаура Дальмайер (0+0+1+0)  +31,6

...

15.  Анастасия Меркушина (0+2+2+0)  +2:51,7

38.  Валя Семеренко (3+1+1+1)  +4:56,8

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