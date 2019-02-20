Тростянец попрощалась с героем АТО

Похоронили военнослужащего 53-й механизированной бригады Вооруженных Сил Украины, который умер на родной земле, сегодня в Тростянце. Проститься с ним пришли его боевые побратимы, родные и друзья, руководители Тростянецкой громады и района, работники райвийськомату, общественность.
- Наибольшей уважения заслуживают люди, которые отдали свои жизни за будущее родной Украины. Тростянеччины и все наше государство потеряло еще одного своего верного и преданного сына, настоящего патриота Украины, который достойно выполнял святейший долг - защищал свою страну, свою землю от русских оккупантов, - говорил в скорбной речи мэр Тростянецкой ОТГ Юрий Бова
Отпели воина в Вознесенском храме, похоронили на центральном кладбище Тростянец.
Бойко Виктор Владимирович родился 31 мая 1975 года в Тростянце. Учился в Тростянецкой общеобразовательной школе №1. Позже окончил профессионально-техническое училище в г. Тростянец. В 2014 году на военную службу был призван по мобилизации. С 2017 года был добровольцем.
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